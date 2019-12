ভারতে বিক্ষোভকারীদের গুলি করলো পুলিশ, নিহত ২ (ভিডিও)

ভারতে নাগরিকত্ব আইনবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, কর্নাটক রাজ্যের ম্যাঙ্গালুরুতে পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদকারীদের সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছে। পুলিশের দাবি, তারা ফাঁকা গুলি চালিয়েছে। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিও চিত্রে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে দেখা গেছে।

বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে নিপীড়নের মুখে ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব নিশ্চিতে সম্প্রতি আইন সংশোধন করেছে ভারত। গত ১২ ডিসেম্বর রাতে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের পরেই আইনে পরিণত হওয়া বিলটি শুরু থেকেই মুসলিমবিরোধী আখ্যা পেয়েছে। বিতর্কিত এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশজুড়ে সরব একাধিক রাজনৈতিক দল। চলছে দফায় দফায় বিক্ষোভ।

ম্যাঙ্গালুরুতে নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই বিক্ষোভাকারীরা মিছিল বের করে। পুলিশের দাবি, বন্দর এলাকার কাছে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ওপর পাথর ছুঁড়লে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথমে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় পুলিশ ফাঁকা গুলি করতে বাধ্য হয়। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।

Police open fire in Mangalore. Police claims shots were fired in the air and no one has been injured.

Police claims crowd turned violent near port area and started throwing stones. In retaliation they opened fire.

More details awaited#Section144 #CAAProtests pic.twitter.com/vdVsCKNRZV