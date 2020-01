সোলাইমানিকে হত্যা: ইরাকিদের ‘উল্লাস ও নাচের’ ভিডিও প্রকাশ যুক্তরাষ্ট্রের

মার্কিন হামলায় ইরানের শীর্ষ জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার পর ইরাকিদের ‘উল্লাস ও নাচের’ একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগামাধ্যমে প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও টুইটারে নিজের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে তা প্রকাশ করেছেন।

পম্পেও প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, রাস্তা দিয়ে কিছু লোক হেঁটে যাওয়ার সময় পতাকা উড়াচ্ছে ও বিভিন্ন ব্যানার প্রদর্শন করছে। দেখে মনে হবে ওইগুলো ইরাকি পতাকা। শুক্রবার (৩ ডিসেম্বর) ইরাকের রাজধানী বাগদাদে কাসেম সোলাইমানি নিহত হওয়ার পর ওই ভিডিও শেয়ার করে পম্পেও দাবি করেছেন, ‘ইরাকিরা রাস্তায় নাচছেন।’

শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ইরাকের একটি বিমানবন্দরে হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয় ইরানের প্রভাবশালী সামরিক কমান্ডার কাসেম সোলাইমানিকে। তিনি ইরানের বিশেষ বাহিনী রেভ্যুলশনারি গার্ডের অভিজাত বাহিনী কুদস ফোর্সের প্রধান। ইরানের আঞ্চলিক শক্তি বৃদ্ধির প্রধান নেপথ্য কারিগর জেনারেল কাসেমি। তিনি ছিলেন ইরানের বিপ্লবী বাহিনীর সবচেয়ে প্রভাবশালী কমান্ডার। সিরিয়া ও ইরাকে আইএসবিরোধী লড়াইয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ভিডিওটি শেয়ার করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও টুইটারে লিখেছেন, ‘ইরাকিরা স্বাধীনতার জন্য রাস্তায় নাচছেন। সোলাইমানি আর নেই এজন্য কৃতজ্ঞতা।’

ভিডিও:

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4