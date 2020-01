পুনরায় প্রেসিডেন্ট হতে ট্রাম্পকে সহযোগিতা করবে সোলাইমানি হত্যাকাণ্ড?

বলা হয়ে থাক, ইন্টারনেটে কেউ কিছু প্রকাশ করলে তা মুছে ফেলা যায় না। যেন তা একেবারে অমোচনীয় কালি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষেত্রে এই অমোচনীয় কালির নাম হলো টুইটার। এই সামাজিক মাধ্যমটিতে ট্রাম্পের এমন অনেক কথাই রয়েছে যা তিনি হয়ত এখন মুছে ফেলতে চাইবেন। কিন্তু ইন্টারনেট বলে তা আর মুছে ফেলা সম্ভব না।

বৃহস্পতিবার ভোরে মার্কিন বিমান হামলায় কাসেম সোলাইমানি নিহতের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ২০১১ সালে ট্রাম্পের কয়েকটি টুইট বার্তা সামনে নিয়ে আসেন। ওই সময় ট্রাম্প তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে অভিযুক্ত করেছিলেন পুনরায় নির্বাচিত হতে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিকল্পনা করার।

ট্রাম্পের পুরনো টুইট বার্তা সোলাইমানিকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ায় তার নির্বাচনি প্রচারণা পূর্ব অবস্থান নিয়ে সমালোচনার সুযোগ করে দিয়েছে।

২০১৮ সালে মে মাসে ট্রাম্প বহুজাতি ইরানি পারমাণবিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেন এবং নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করেন। এর ফলে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়।

গত সপ্তাহে ইরাকের কিরকুকে একটি রকেট হামলায় ইরানকে দায়ী করার পর এই উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। যে হামলার সূত্র ধরে পাল্টাপাল্টি হামলার পর বাগদাদে রকেট হামলায় নিহত হন ইরানের প্রভাবশালী জেনারেল।

ট্রাম্পের নিন্দুকেরা দ্রুতই তাকে অভিযুক্ত করেন সাত বছর পূর্বে তিনি ওবামার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছিলেন। ট্রাম্পের দাবি ছিল, রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে ওবামা যুদ্ধ শুরু করতে চাইছেন।

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran.