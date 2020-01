সোলাইমানির জানাজায় কাঁদলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা (ভিডিও)

ইরানের রেভ্যুলিউশনারি গার্ডস কর্পসের (আইআরজিসি) অভিজাত শাখা কুদস ফোর্সের নিহত প্রধান কাসেম সোলাইমানির জানাজায় ইমামতি করার সময় কাঁদলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি। রবিবার তেহরানের স্থানীয় সময় সাড়ে ৯টায় এই জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

VIDEO: Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei prays over the coffin containing the remains of top military commander Qasem Soleimeni in an emotional ceremony in Tehran pic.twitter.com/KkMzvtMnCG