মিনিয়াপোলিসে বিক্ষোভে ঢুকে পড়লো চলন্ত তেলবাহী ট্যাংকার (ভিডিও)

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে টানা বিক্ষোভের ৬ষ্ঠ দিনে মিনিয়াপোলিসের বিক্ষোভে একটি চলন্ত তেলবাহী ট্যাংকার ঢুকে পড়ে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে দুই শিশু নিখোঁজ রয়েছে এবং ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজ এখবর জানিয়েছে।































মিনিয়াপোলিস পুলিশ হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে টানা ৬ষ্ঠ দিনের মতো রবিবারও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। অন্তত ৪০টি শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে সক্রিয় করা হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসিসহ অন্তত ১৫টি অঙ্গরাজ্যে ।

খবরে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ট্যাংকারটি। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা সেটিকে থামান এবং চালককে টেনে বের করে নিয়ে আসেন। এসময় চালককে মারধর করে বিক্ষোভকারীরা। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0