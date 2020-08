সাইপ্রাস থেকেও বিস্ফোরণের কম্পন অনুভূত হয়েছে

লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে ২৪০ কিলোমিটার দূরে সাইপ্রাস থেকেও ভয়াবহ বিস্ফোরণের কম্পন অনুভূত হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এখবর জানিয়েছে।

মঙ্গলবার বৈরুত বন্দরে বড় ধরনের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠে পুরো রাজধানী। এতে শহরের বিভিন্ন অংশে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পুরো শহরজুড়েই কম্পন অনুভূত হয়। বিস্ফোরণস্থলে কয়েক মাইল দূরের ভবনের জানালাও ভেঙে গেছে।

সাইপ্রাসের রাজধানীর এক বাসিন্দা নিকোসিয়া বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, তাদের বাড়ি কেঁপে উঠেছিল।

We felt this in Cyprus. Unbelievable https://t.co/6ro4bnUbNc