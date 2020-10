করোনায় আক্রান্ত ট্রাম্প ও মেলানিয়া

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার পর পরীক্ষা করা হলে তাদের দেহে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ে। শুক্রবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এখবর জানিয়েছে।

টুইটারে করোনা পরীক্ষার ফল জানিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, আমরা একসঙ্গে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠব।

৭৪ বছরের ট্রাম্প উচ্চ ঝুঁকি শ্রেণিতে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ট্রাম্পের চিকিৎসক শ্যেন কোনলি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি উভয়েই ভালো আছে। তারা হোয়াইট হাউসে বাসাতেই থাকার পরিকল্পনা করছেন।

তিনি বলেন, আশ্বস্ত থাকুন আমি আশা করছি সুস্থ হওয়ার পথে প্রেসিডেন্ট কোনও বাধা ছাড়াই নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। পরবর্তী কোনও কিছু ঘটলে আমি সবাইকে অবহিত করব।

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!