সামরিক হাসপাতাল থেকে ট্রাম্পের টুইট

ওয়াশিংটনের রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসাধীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাসপাতাল থেকে জানিয়েছেন, তিনি ভালো আছেন। এক টুইটার বার্তায় নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন তিনি।

শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকালে ট্রাম্পকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। হোয়াইট হাউসের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম এপি জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন হাসপাতালে কাটাতে হবে তাকে। হাসপাতাল থেকে টুইটার বার্তায় ট্রাম্প বলেছেন, ‘মনে হচ্ছে পুরোপুরি ঠিক আছি। সবাইকে ধন্যবাদ আর ভালোবাসা।’

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!