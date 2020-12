পাচারের নৌকায় রোহিঙ্গাদের মারপিটের ভিডিও প্রকাশ

মাছ ধরার একটি নৌকায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নির্দয়ভাবে মারপিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি। পাচারকারীদের হাতে রোহিঙ্গাদের মারধরের শিকার হওয়ার ভিডিওটি মোবাইল ফোনে ধারণ করা। এতে দেখা গেছে, শিশুসহ বহু রোহিঙ্গা গাদাগাদি করে নৌকায় বসে আছে আর তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে পাচারকারী চক্রের সদস্যরা। তর্ক শুরু হলে এক পাচারকারী দড়ির লাঠি দিয়ে রোহিঙ্গাদের মারপিট শুরু করে।

মিয়ানমারে সেনা নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী প্রায়ই উন্নত জীবনের আশায় বিপদজনক উপায়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে থাকে। মিয়ানমার উপকূল থেকে মাছ ধরা নৌকায় কিংবা কখনও কখনও বাংলাদেশের জনাকীর্ণ শিবির থেকে পাচারকারীদের হাত ধরে পাড়ি জমায় তারা। মালয়েশিয়া কিংবা অন্য কোনও দেশে পৌঁছানোর চেষ্টা করে থাকে তারা। প্রায়ই এসব নৌকা উত্তাল সাগরে ডুবে বহু রোহিঙ্গার প্রাণহানির কারণ হয়। আবার পাচারকারীদের হাতে নিপীড়িত হওয়ার তথ্যও জানা যায় প্রায়ই।

এএফপি’র হাতে আসা ভিডিওতে পাচারকারীদের নির্দয় আচরণের প্রমাণ দেখা গেছে। ওই নৌকার আরোহী ছিলেন ১৬ বছর বয়সী রোহিঙ্গা ওসমান। বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ওসমান বলেন, ‘খাবার নিয়ে আপত্তি তোলায় তারা আমাদের মারপিট শুরু করে। একটু বেশি ভাত ও পানি চাইলে প্রায়ই তারা আমাদের মারতো।’

VIDEO: From the crowded camps of Bangladesh, Rohingya refugees take a dangerous and sometimes deadly trip by land and water as they try to reach Malaysia.



An @AFP investigation has pieced together the human trafficking network running the dangerous passage to a new life pic.twitter.com/yrJDzvPkKX