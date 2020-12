মন্ত্রীদের বহনকারী বিমান অবতরণের সময় ইয়েমেনের এয়ারপোর্টে বিস্ফোরণ

ইয়েমেনের আডেন বিমানবন্দরে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেছে। সৌদি সংবাদমাধ্যম আল আরাবিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন সরকারের সদস্যদের বহনকারী একটি বিমান অবতরণের সময় এই বিস্ফোরণ ও গোলাগুলি হয়েছে।

আল আরাবিয়ার একজন সংবাদদাতা জানিয়েছেন, মর্টার শেলের হামলায় বহু মানুষ হতাহত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে সরকারের কোনও মন্ত্রী হতাহত হননি। রুশ সংবাদমাধ্যম স্পুটনিক নিউজ নিজস্ব সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, বিস্ফোরণে অন্তত পাঁচ জন নিহত এবং আরও ২০ জন আহত হয়েছে।

জানা গেছে ইয়েমের নবগঠিত সরকারের সদস্যরা একটি বিমানে করে বুধবার সৌদি আরব থেকে আডেন এয়ারপোর্টে পৌছানোর কিছুক্ষণের মধ্যে বড় বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যায়। সোমালি গার্ডিয়ান নামে একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ইয়েমেনের নবগঠিত মন্ত্রীদের বহনকারী বিমানটি পৌঁছানোর পরই তিনটি বড় বিস্ফোরণ ও বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়।

#BREAKING: Video shows the moment 3 massive explosions and gunfire have been heard inside a terminal in Aden’s International Airport shortly after plane carrying #Yemen’s new government landed at the airport. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/tIEg0zu4Mj