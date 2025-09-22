X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেধাবীদের জন্য ভিসা ফি বাতিলের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪২আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪২
মেধাবীদের ভিসা ফি লাগবে না যুক্তরাজ্যে। প্রতীকী ছবি।

বিশ্বের শীর্ষ মেধাবীদের জন্য কিছু ভিসা ফি বাতিলের প্রস্তাব খতিয়ে দেখছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের (এফটি) সোমবারের (২২ সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এমন পদক্ষেপের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য। এমন সময়ে এই পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা চলছে, যখন অভিবাসন নীতিতে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্টারমারের ‘গ্লোবাল ট্যালেন্ট টাস্ক ফোর্স’ এমন বিকল্প নিয়ে আলোচনা করছে, যার মধ্যে থাকতে পারে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বা মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য সম্পূর্ণ ফি মওকুফ।

এক কর্মকর্তা এফটিকে বলেন, 'আমরা এমন ধরনের মানুষদের নিয়ে কথা বলছি, যারা বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন অথবা মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার জিতেছেন। আমরা খরচ শূন্যে নামিয়ে আনার ধারণা নিয়ে আলোচনা করছি।'

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসব সংস্কার নিয়ে আলোচনা চলছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও ট্রেজারিতে। তবে এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা দিয়েছে, দেশটিতে বহুল ব্যবহৃত এইচ-১বি ভিসার (যা মূলত প্রযুক্তি খাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়) জন্য নতুন আবেদনকারীদের ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে। সিদ্ধান্তটি কার্যকর হয়েছে রবিবার থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত আসলে ব্রিটিশ সরকারের ভিসা নীতি পরিবর্তনের উদ্যোগকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।কারণ আগামী নভেম্বরে আসন্ন বাজেট ঘোষণার আগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পথে এ ধরনের প্রণোদনা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন আলোচনায় যুক্ত কর্মকর্তারা।

যুক্তরাজ্যের গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসার বর্তমান খরচ প্রতি আবেদনকারীর জন্য ৭৬৬ পাউন্ড। স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের জন্যও একই ফি প্রযোজ্য। এর পাশাপাশি আবেদনকারীরা সাধারণত প্রতি ব্যক্তির জন্য বছরে ১ হাজার ৩৫ পাউন্ড স্বাস্থ্য সারচার্জের মুখোমুখি হন। এই ভিসা ব্যবস্থা ২০২০ সালে চালু হয়,যা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, মানবিক বিদ্যা, চিকিৎসায়, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং শিল্প ও সংস্কৃতিতে স্বীকৃত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তৈরি।

‘গ্লোবাল ট্যালেন্ট টাস্কফোর্স’ বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী, অ্যাকাডেমিক ও ডিজিটাল বিশেষজ্ঞদের যুক্তরাজ্যে টানতে নানা ধারণা নিয়ে কাজ করছে। এই টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্টার্মারের ব্যবসা উপদেষ্টা বরুণ চন্দ্র এবং বিজ্ঞানমন্ত্রী লর্ড প্যাট্রিক ভ্যালান্স। যদিও হোম অফিস এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এসব প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। তবে কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে ভিসার নিয়মকানুন পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

এক কর্মকর্তা বলেন, এই পদক্ষেপটি ব্রিটেনে অভিবাসন কমানোর সরকারের লক্ষ্যকে দুর্বল করবে না। বরং এটি সেরা এবং উজ্জ্বল প্রতিভাধর মানুষদের যুক্তরাজ্যে আকর্ষণ করার জন্য করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের সব দফতর এবং নেতৃত্ব একমত।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাজ্যঅভিবাসনবিশ্ব সংবাদকিয়ার স্টারমার
সম্পর্কিত
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের ২৫ জন নিহত
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিচার বিভাগকে চাপ দিচ্ছেন ট্রাম্প
এস্তোনিয়ার আকাশে রুশ যুদ্ধবিমানজাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক
সর্বশেষ খবর
লম্বা ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন অভূতপূর্ব পাহাড়ে
লম্বা ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন অভূতপূর্ব পাহাড়ে
নুরাল পাগলার দরবার থেকে গরু নিয়ে যাওয়া যুবক গ্রেফতার
নুরাল পাগলার দরবার থেকে গরু নিয়ে যাওয়া যুবক গ্রেফতার
বংশালে রাস্তায় জমে থাকা পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু
বংশালে রাস্তায় জমে থাকা পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু
সেনাপ্রধানদের সম্মেলনে যোগ দিতে মালয়েশিয়া গেলেন জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান
সেনাপ্রধানদের সম্মেলনে যোগ দিতে মালয়েশিয়া গেলেন জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media