X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজা যুদ্ধ শেষ : ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১২আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১২
এয়ার ফোর্স ওয়ানে ওঠার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: রয়টার্স।

গাজা যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার (১২ অক্টোবর) ইসরায়েলগামী বিমানে ওঠার আগে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। এয়ারফোর্স ওয়ানে করে তিনি ওয়াশিংটন থেকে ইসরায়েল যাবেন। রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘এ যুদ্ধ শেষ, আপনারা এটা বুঝতে পারছেন।’ ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

সোমবার ইসরায়েলি পার্লামেন্টে ভাষণ দেবেন ট্রাম্প।

মধ্যপ্রাচ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় এখন সবকিছু স্বাভাবিক হতে যাবে।’

রবিবার তৃতীয় দিনের মতো ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর ছিল। গত শুক্রবার থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে আজ সোমবার হামাসের জিম্মি মুক্তি দেওয়া শুরু করার কথা। বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দেবে ইসরায়েল।

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর হাজার হাজার ফিলিস্তিনি গাজা নগরীতে নিজ নিজ ঘরে ফিরছেন। যদিও দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধে গাজা নগরীর বেশির ভাগ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গত দুই মাসের বেশি সময় ধরে ইসরায়েল বিশেষ করে গাজা নগরীতে প্রচণ্ড হামলা চালিয়েছে। নতুন যুদ্ধবিরতির পর আশা করা হচ্ছে, এ যুদ্ধ শেষ হবে।

টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, ‘আগামীকাল থেকে নতুন পথের যাত্রা শুরু হবে। একটি নির্মাণের পথ, একটি সৃষ্টির পথ এবং আমি আশা করছি, এটি হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলনের পথ হবে।’

একই আশাবাদ ব্যক্ত করছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাবাসীরাও।

এদিকে সকাল থেকে হামাসের হাতে জিম্মি থাকা ইসরায়েলিদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়েছে।

ইসরায়েলের জিম্মি সমন্বয়কারী গাল হির্শ বৃহস্পতিবার বলেন, হামাস যাদের অবস্থান খুঁজে পায়নি এমন মৃত জিম্মিদের দেহাবশেষ শনাক্তে সহায়তা করতে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হবে।

ট্রাম্প সোমবার ইসরায়েলে পৌঁছাবেন এবং কনেসেট (পার্লামেন্ট) এ ভাষণ দেবেন। এরপর তিনি মিশরের শার্ম এল শেখে যাবেন, যেখানে গাজা যুদ্ধের অবসান নিয়ে বিশ্বনেতাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২০টির বেশি দেশের নেতারা আন্তর্জাতিক ওই সম্মেলনে যোগ দেবেন।

/এস/
বিষয়:
গাজাফিলিস্তিনইসরায়েলহামাসডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
মুক্তি পেয়ে ইসরায়েলে ফিরলেন প্রথম ৭ জিম্মি : আইডিএফ
গাজায় সংঘর্ষে ফিলিস্তিনি সাংবাদিক সালেহ আলজাফারাওয়ি নিহত
সর্বশেষ খবর
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
সচিবালয়ের সামনে মুখোমুখি অবস্থানে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’-পুলিশ
সচিবালয়ের সামনে মুখোমুখি অবস্থানে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’-পুলিশ
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media