X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নাইজেরিয়ায় সামরিক অভিযানের হুমকি ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৫আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৫
নাইজেরিয়ার প্লাটো রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনী রাস্তায় টহল দিচ্ছে। ছবি: রয়টার্স।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় সামরিক অভিযান চালানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নাইজেরিয়া যদি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকজনকে হত্যা বন্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তিনি তার প্রতিরক্ষা বিভাগকে দ্রুত সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শনিবার (১ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে এমন পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, নাইজেরিয়ান সরকার যদি খ্রিষ্টান হত্যাকাণ্ড চলতে দিতে থাকে, তবে অবিলম্বে এই দেশের প্রতি সব ধরনের সাহায্য বন্ধ করে দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল ও প্রধান তেল উত্তোলনকারী দেশ নাইজেরিয়া।

ট্রাম্প লেখেন, যদি যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনী পাঠায়, তবে তারা পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে অভিযান চালাবে এবং যারা এ নৃশংস ঘটনা ঘটাচ্ছে, সেই “ইসলামপন্থি” সশস্ত্র দলকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলবে।

তবে নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টানদের সঙ্গে কোন ধরনের নৃশংস আচরণ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে ট্রাম্প নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ বা বিবরণ দেননি।

নাইজেরিয়াকে তিনি ‘নিন্দিত রাষ্ট্র’ বলে বর্ণনা করেন এবং দেশটির সরকারকে হুঁশিয়ার করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেন।

ট্রাম্প লেখেন, ‘যদি আমরা আক্রমণ করি, তা হবে দ্রুত ও ভয়ানক, ঠিক যেমন সন্ত্রাসীরা আমাদের প্রিয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর আক্রমণ করছে।’

ট্রাম্পের সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের হুমকির বিষয়ে আবুজা থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাব্য সময়সূচি নিয়ে হোয়াইট হাউজও কিছু জানায়নি।

সামরিক পদক্ষেপের হুমকির আগে, ভোরে নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনুবু তার দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা–সংক্রান্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি ধর্ম পালনের স্বাধীনতার সুরক্ষায় তার দেশের প্রচেষ্টার পক্ষেও কথা বলেন।

আলাদা বিবৃতি নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও জোর দিয়ে বলা হয়, তারা সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে এবং আশা করছে, এ লড়াইয়ে ওয়াশিংটন তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে থাকবে।

গত বছর নাইজার থেকে প্রায় এক হাজার সেনা প্রত্যাহার করে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। ফলে পশ্চিম আফ্রিকায় মার্কিন সামরিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র মাঝেমধ্যে প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় অংশ নিতে আফ্রিকায় ছোট ছোট সেনা দল পাঠায়। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশে সবচেয়ে বড় মার্কিন ঘাঁটি পূর্ব আফ্রিকার দেশ জিবুতিতে। সেখানে পাঁচ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা অবস্থান করছেন। ওই অঞ্চলে সামরিক অভিযান চালাতে এ সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করা হয়।

ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে নাইজেরিয়াকে ‘উদ্বেগের দেশ’ হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। পরে জো বাইডেন ক্ষমতায় এসে ২০২১ সালে নাইজেরিয়াকে মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের এ তালিকা থেকে সরিয়ে নেন।

নাইজেরিয়ায় প্রায় ২০০ জাতিগত গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। তাঁরা ইসলাম, খ্রিষ্টান ও স্থানীয় প্রথাগত ধর্ম পালন করেন। দেশটিতে সব ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবে কখনো কখনো বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংসতা বেড়ে যায়।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রনাইজেরিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
মেক্সিকোতে সুপারমার্কেটে বিস্ফোরণ, নিহত ২৩
যে কারণে ছুরি-সংক্রান্ত অপরাধ বাড়ছে যুক্তরাজ্যে
যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিকাঘাতে আহত ১০, দুই সন্দেহভাজন আটক
সর্বশেষ খবর
যমুনা অভিমুখে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের লংমার্চ ঘোষণা
যমুনা অভিমুখে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের লংমার্চ ঘোষণা
সিরিজ জয়ের দিনে এবার কোহলিকে পেছনে ফেললেন বাবর
সিরিজ জয়ের দিনে এবার কোহলিকে পেছনে ফেললেন বাবর
আন্দোলনের কারণে যানজট-ভোগান্তি, ডিএমপির দুঃখ প্রকাশ
আন্দোলনের কারণে যানজট-ভোগান্তি, ডিএমপির দুঃখ প্রকাশ
আপন আলোয় শিল্পী কলিম শরাফী
মৃত্যুদিনে স্মরণআপন আলোয় শিল্পী কলিম শরাফী
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media