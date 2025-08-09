X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫১আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫১
ডেঙ্গু (ফাইল ছবি)

সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৮ জনে। মৃতদের মধ্যে ৫৬ জন পুরুষ ও ৪২ জন নারী।

শনিবার (৯ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদফতরের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এছাড়াও একইসময়ে নতুন করে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩২৫ জন। ফলে চলতি বছরে ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ৭৩৫ জন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মারা যাওয়া তিন জনের মধ্যে দুজন নারী ও একজন পুরুষ (২৩) রয়েছেন। নারীদের একজনের বয়স ৬০ বছর এবং অন্যজনের বয়স ১৩ বছর।

বিভাগ অনুযায়ী শুক্রবার হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের সংখ্যা হলো—বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৪ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৯ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৩৩ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৬২ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৪ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬ জন এবং রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪১ জন।

একই দিনে ডেঙ্গু থেকে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছাড়েন ৩০৬ জন। চলতি বছরে মোট ২২ হাজার ৩০৪ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। রোগীদের মধ্যে ৫৮ দশমিক ৭০ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৩ দশমিক ৩০ শতাংশ নারী।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, এই বছরের জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মে মাসে ৩ জন, জুনে ১৯ জন ও জুলাইয়ে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মার্চ মাসে কোনও রোগীর মৃত্যু হয়নি।

চলতি মাসের ৯ আগস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২ হাজার ৭৫৫ জন, এর মধ্যে মারা গেছেন ১৫ জন। গত বছর (২০২৪) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন এবং মারা গিয়েছিলেন ৫৭৫ জন।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদফতরডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু, মোট প্রাণহানি ৪১
আফতাব নগরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৯০ জন
সর্বশেষ খবর
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
আগে এক পুলিশ যে সাহস দেখিয়েছে এখন ৩ জনও সেটি পারছে না: জিএমপি কমিশনার
আগে এক পুলিশ যে সাহস দেখিয়েছে এখন ৩ জনও সেটি পারছে না: জিএমপি কমিশনার
আরজি করে খুন-ধর্ষণের এক বছর: বিচারের দাবিতে উত্তাল কলকাতা
আরজি করে খুন-ধর্ষণের এক বছর: বিচারের দাবিতে উত্তাল কলকাতা
মাইক্রোবাসে এসির গ্যাসে ৭ যাত্রী অজ্ঞান
মাইক্রোবাসে এসির গ্যাসে ৭ যাত্রী অজ্ঞান
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media