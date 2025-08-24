একদিনে আরও ৪৩০ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪৩০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শনিবার (২২ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে রবিবার (২৪ আগস্ট) সকাল ৮টা পর্যন্ত তারা হাসপাতালে ভার্তি হন। এ সময়ের মধ্যে মারা গেছেন একজন। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১১৫ জনের এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৮ হাজার ৬৩২ জন।
স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য থেকে এসব জানা গেছে।
স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, আগস্টে এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৬৫২ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মারা গেছেন ৩২ জন। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ১ হাজার ২৮১ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৪১৪ জন। বাকি ৮৬৭ জন অন্যান্য বিভাগে।
স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, এ বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪ জন, মার্চে ৩৩৬ জন, এপ্রিলে ৭০১ জন, মেতে ১ হাজার ৭৭৩ জন, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন এবং জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মেতে ৩ জন, জুনে ১৯ জন এবং জুলাইয়ে ৪১ জন মারা গেছেন।