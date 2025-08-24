X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একদিনে আরও ৪৩০ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৪আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৪
ডেঙ্গু রোগী (ফাইল ছবি)

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪৩০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শনিবার (২২ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে রবিবার (২৪ আগস্ট) সকাল ৮টা পর্যন্ত তারা হাসপাতালে ভার্তি হন। এ সময়ের মধ্যে মারা গেছেন একজন। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১১৫ জনের এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৮ হাজার ৬৩২ জন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য থেকে এসব জানা গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, আগস্টে এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৬৫২ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মারা গেছেন ৩২ জন। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ১ হাজার ২৮১ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৪১৪ জন। বাকি ৮৬৭ জন অন্যান্য বিভাগে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, এ বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪ জন, মার্চে ৩৩৬ জন, এপ্রিলে ৭০১ জন, মেতে ১ হাজার ৭৭৩ জন, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন এবং জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মেতে ৩ জন, জুনে ১৯ জন এবং জুলাইয়ে ৪১ জন মারা গেছেন।

 /এসও/আরকে/
বিষয়:
মৃত্যুডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
ডেঙ্গুতে একদিনে ৪ জনের মৃত্যু , রোগী ছাড়ালো ২৮ হাজার
নড়াইল কারাগারে ইউপি সদস্যের মৃত্যু
মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ হলেন সৌরভ
প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ হলেন সৌরভ
আইন উপদেষ্টা, অ্যাটর্নি জেনারেলসহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
আইন উপদেষ্টা, অ্যাটর্নি জেনারেলসহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
সারিয়াকান্দিতে যমুনায় ভাঙন, হুমকিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ
সারিয়াকান্দিতে যমুনায় ভাঙন, হুমকিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ
হাসপাতাল থেকে রোগীর চেইন ছিনতাইকালে নারী আটক
হাসপাতাল থেকে রোগীর চেইন ছিনতাইকালে নারী আটক
সর্বাধিক পঠিত
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
অবশেষে অভিনেতার অনুশোচনা!
অবশেষে অভিনেতার অনুশোচনা!
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media