প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপের পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নের সমাধান

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপের পরীক্ষা আজ শুক্রবার (২২ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেট কোড: ৩০৭১

১। If the price is low, demand ___

(ক) will be increased (খ) will increase (গ) is increased (ঘ) would be increased

উত্তরঃ will increase

২। 2x = 3y + 5 হলে 4x – 6y = কত?

(ক) 10 (খ) 15 (গ) 20 (ঘ) 12

উত্তরঃ 10

৩। ৬ ফুট অন্তর বৃক্ষের চারা রোপণ করা হলে ১০০ গজ দীর্ঘ রাস্তায় সবোর্চ্চ কতগুলো চারা রোপণ করা যাবে?

(ক) ৭ (খ) ৫০ (গ) ৫১ (ঘ) ৬০

উত্তরঃ ৫১

৪। ‘সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি’-পঙতিটি কার?

(ক) মদনমোহন তর্কালংকার (খ) কালিপ্রসন্ন সিংহ

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) অক্ষয়কুমার দত্ত

উত্তরঃ মদনমোহন তর্কালংকার

৫। There is ___ milk in the bottle.

(ক) very little (খ) small (গ) very few (ঘ) a little

উত্তরঃ A little

৬। ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে কবে বাংলাদেশের ইলিশ সনদপ্রাপ্ত হয়?

(ক) ১৭ আগস্ট ২০১৭ (খ) ২৭ জানুয়ারি ২০১৯

(গ) ১৭ জুন ২০২১ (ঘ) ১৭ নভেম্বর ২০১৬

উত্তরঃ (ক) ১৭ আগস্ট ২০১৭

৭। এসডিজি (SDG) এর কোন অভীষ্টটি প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত?

(ক) ৪ (খ) ৫ (গ) ৬ (ঘ) ৭

উত্তরঃ ৪

৮। ‘যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানেনা’- বাকক্যটির বাক্যসংকোচন নিচের কোনটি?

(ক) অজ্ঞাতকুলশীল (খ) বংশপরিচয়হীয়ন (গ) কুলবংশহীন (ঘ) অজ্ঞাতকুলীন

উত্তরঃ অজ্ঞাতকুলশীল

৯। 32 এর 2 ভিত্তিক লগারিদম কত?

(ক) 6 (খ) 3 (গ) 4 (ঘ) 5

উত্তরঃ 5

১০। What is an epic?

(ক) a novel (খ) a long poem

(গ) a long prose composition (ঘ) a romance

উত্তরঃ a long poem

১১। ৪৮ সংখ্যাটি কোন সংখ্যার ৮০%?

(ক) ৫০ (খ) ৬০ (গ) ৭০ (ঘ) ৮০

উত্তরঃ ৬০

১২। নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

(ক) সূূর্য পূর্বদিকে উদয়মান হয়। (খ) সূূর্য পূর্বদিকে উদিয়মান হয।

(গ) সূূর্য পূর্বদিকে উদয় হয়। (ঘ) সূূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়।

উত্তরঃ সূূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়

১৩। ০.০০০১ এর বর্গমূল কোনটি?

(ক) .০১ (খ) ১ (গ) .২ (ঘ) .১

উত্তরঃ .০১

১৪। ‘কার্যে বিরতি’- অর্থে কোন বাগধারাটি প্রযোজ্য?

(ক) হাত করা (খ) হাত গুটান (গ) হাত থাকা (ঘ) হাত আসা

উত্তরঃ হাত গুটান

১৫। চার অংকের বৃহত্তম সংখ্যা হতে তিন অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল কত হবে?

(ক) ৮৮৯৮ (খ) ৯৮৯৯ (গ) ৯৯৯৯ (ঘ) ৯১৯৯

উত্তরঃ ৯৮৯৯

১৬। ৭ সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের অন্তর্নিহিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি?

(ক) ১৯৬ (খ) ৯৮ (গ) ৯৬ (ঘ) ১৯২

উত্তর: (খ) ৯৮

১৭। পানিতে কোন রাসায়নিক উপাদানের আধিক্যে শ্যাওলা জন্মে?

(ক) সালফেট ও নাইট্রেট (খ) ফসফেট ও নাইট্রোজেন

(গ) পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম (ঘ) ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস

উত্তর: ফসফেট ও নাইট্রোজেন

১৮। ‘আমার ঘরের চাবি পরের হাতে’ – গানটির রচয়িতা কে?

(ক) লালন শাহ (খ) হাসন রাজা (গ) পাগলা কানন (ঘ) রাধারমণ দত্ত

উত্তর: (ক) লালন শাহ

১৯। একটি ট্রেন ৭২ কিলোমিটার গতিতে একটি সেতু ১ মিনিটে পার হলো। ট্রেনের দৈর্ঘ্য ৭০০ মিটার হলে সেতুটির দৈর্ঘ্য কত মিটার?

(ক) ৭২০ (খ) ১২০০ (গ) ৫০০ (ঘ) ৬০০

উত্তর: (গ) ৫০০

২০। কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩, ৫ ও ৬ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হবে ১?

(ক) ৩১ (খ) ৩৯ (গ) ৭১ (ঘ) ৪১

উত্তর: (ক) ৩১

২১। ‘অনির্বচনীয়’ শব্দটির অর্থ-

(ক) সুনিশ্চিত (খ) নির্বাচনযোগ্য নয় (গ) বর্ণনাতীত (ঘ) অনিশ্চিত

উত্তর: (গ) বর্ণনাতীত

২২। ‘অনুগমন’ শব্দের ব্যাসবাক্য নিচের কোনটি?

(ক) গমনের পশ্চাৎ (খ) গমনের অগ্র (গ) অনুরূপ গমন (ঘ) পরস্পর গমন

উত্তর: (ক) গমনের পশ্চাৎ

২৩। “To break the ice” means,

(ক) to end the hostility (খ) to end up partnership you

(গ) to start quarreling (ঘ) to start a conversation

উত্তর: (ঘ) to start a conversation

২৪। ‘মেধাবী’ শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় নিচের কোনটি?

(ক) মেধা+বিন (খ) মেধা+ৰি (গ) মেধাবী (ঘ) মেধা+ আধী

উত্তর:(ক) মেধা+বিন

২৫। খনার বচনে প্রাধান্য পেয়েছে

(ক) শিল্প (খ) কৃষি (গ) সাহিত্য (ঘ) বিজ্ঞান

উত্তর: (খ) কৃষি

২৬। দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫:৮। উভয়ের সাথে ২ যােগ করলে অনুপাতটি ২:৩ হয়। সংখ্যা দুটি কী কী?

(ক) ১০ ও ২৪ (খ) ১০ ও ১৬ (গ) ৭ ও ১১ (ঘ) ১২ ও ১৮

উত্তরঃ ১০ ও ১৬

২৭। ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলা ভাষা বিশ্বের কততম প্রধান ভাষা?

(ক) ষষ্ঠ (খ) সপ্তম (গ) চতুর্থ (ঘ) পঞ্চম

উত্তরঃ ষষ্ঠ

২৮।The correct spelling is ——–

(ক) Assignment (খ) Assignernent (গ) Asignment (ঘ) Asignmment

উত্তর: (ক) Assignment

২৯। কল কল রবে নদী বইছে। এখানে ‘কল ল’ কোন অব্যয়?

(ক) সমুচ্চয়ী (খ) অনুসর্গ (গ) অনস্বী (ঘ) অনুকার

উত্তর: অনুকার

৩০। "রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা বায়"- কবিতার চরণে কবি কোন রূপসার কথা বলেছেন?

(ক) রূপসা ডিঙা (খ) রূপসী বাংলা

(গ) রূপসা নদী (ঘ) গ্রামবাংলার নদী

উত্তর: গ্রামবাংলার নদী (উল্লেখ্য যে, উক্ত কবিতার চরণ জীবনানন্দ দাশের " আবার আসিব ফিরে" কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে)

৩১। x+y=12 এবং xy=2 হলে x-y এর মান কত?

(ক) ৪৫ (খ) ৩০ (গ) ৪০ (ঘ) ৩৫

উত্তর: ৩৫

৩২। কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে?

(ক) ভূবন (খ) শূণ্য (গ) ত্রিভুজ (ঘ) পূন্য

উত্তর: (গ) ত্রিভুজ

৩৩। ‘আবাহন’ শব্দের বিপরীত কোনটি?

(ক) আরােহন (খ) মিলন (গ) বিসর্জন (ঘ) স্নান

উত্তর: বিসর্জন

৩৪। নিচের কোনটি বিদেশি শব্দ?

(ক) কান (খ) কাজ (গ) কাঁচি (ঘ) কলম

উত্তর: কলম (আরবি)

৩৫। প্রথম ১০টি বিজোড় সংখ্যার যােগফল কত?

(ক) ৮১ (খ) ১০০০ (গ) ১০৯ (ঘ) ১০০

উত্তর: ১০০

৩৬। কোন অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়কে হ্যারিকেন নামে অভিহিত করা হয়?

(ক) মধ্যপ্রাচ্য (খ) দূরপ্রাচ্য (গ) আমেরিকা (ঘ) দক্ষিণ এশিয়া

উত্তর: আমেরিকা

৩৭। জাতিসংঘ ঘােষিত বিশ্ব অটিস্টিক সচেতনতা দিবস পালিত হয়

(ক) ৪ মে (খ) ২ এপ্রিল (গ) ৪ এপ্রিল (ঘ) ২ মে

উত্তর: ২ এপ্রিল

৩৮। Agomoni School is one of the best in the city.

(ক) school (খ) schools (গ) of It (ঘ) high school

উত্তর: (খ) schools

৩৯। কত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়?

(ক) ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

(গ) ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮ (ঘ) ৫ জানুয়ারি ১৯৬৯

উত্তর: (খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

৪০। The Principal will —– the answer scripts.

(ক) look into (খ) took over (গ) took for (ঘ) look at

উত্তর: (খ) took over

৪১। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ এর সমাধিস্থল কোন জেলায়?

(ক) রাঙ্গামাটি (খ) খাগড়াছড়ি (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) ফরিদপুর

উত্তর: রাঙামাটি

৪২। বুদ্ধাঙ্ক (IQ) এর পরিমাপ অনুযায়ী প্রতিভাবানদের বৃদ্ধা মাত্রা-

(ক) IQ>90 (খ) IQ>100 (গ) IQ>130 (ঘ) IQ>150

উত্তর: IQ>130

৪৩। ‘অহরহ’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ

(ক) অহ+রহঃ (খ) অহ +অঃহ (গ) অহঃ+অহ (ঘ) অহঃ+রহ

উত্তর: (গ) অহঃ + অহ

৪৪। I look forward to

(ক) have heard from you soon. (খ) see you soon.

(গ) hear for you soon. (ঘ) hearing from you soon.

উত্তর: (ঘ) hearing from you soon.

৪৫। I water the plants. The word ‘water is used as

(ক) Verb (খ) Adverb (গ) Noun (ঘ) Pronoun

উত্তর: (ক) Verb

৪৬। Are you doing anything special – the weekend?

(ক) by (খ) in (গ) at (ঘ) on

উত্তর: (গ) at

৪৭। ৮, ১১, ১৭, ২৯, ৫৩, —- পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

(ক) ৫৯ (খ) ১০১ (গ) ৭৫ (ঘ) ১০২

উত্তর: ১০১

৪৮। একটি বর্গাকার বাগানের ক্ষেত্রফল ১ হেক্টর হলে বাগানটির পরিসীমা কত?

(ক) ২০০ মিটার (খ) ৫০০ মিটার (গ) ৪০০ মিটার (ঘ) ৩০০ মিটার

উত্তর: ৪০০ মিটার

৪৯। ‘Once in a blue moon’ means-

(ক) hourly (খ) always (গ) very rarely (ঘ) nearly

উত্তর: (গ) very rarely

৫০। ‘মাতৃভাষায় যাাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে’ -উক্তিটি কার?

(ক) মুনির চৌধুরী (খ) হুমায়ন আজাদ (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) স্বর্ণকুমারী দেবী

উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন

৫১। BIMSTEC এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

(ক) ব্যাংকক (খ) থিম্পু (গ) ঢাকা (ঘ) দিল্লী

উত্তর: (গ) ঢাকা

৫২। টর্নেডো শব্দটি এসেছে-

(ক) Toonida (খ) Tunioda (গ) Tonada (ঘ) Tornada

উত্তর: Tornada

৫৩। একজন চাকরিজীবীর বেতন ১৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৫০ টাকা হলে পূর্বের বেতন কত টাকা ছিল?

(ক) ৫৫৫০ (খ) ৪৭৫০ (গ) ৫০০০ (ঘ) ৫২৫০

উত্তর: ৫০০০

৫৪। রহিম একটি পরীক্ষায় ইংরেজি ও গণিতে মোট ১৮০ নম্বর পেয়েছে। ইংরেজি অপেক্ষা গণিতে ১৪ নম্বর বেশি পেলে গণিতে কত পেয়েছে?

(ক) ৯৭ (খ) ৮৩ (গ) ৮৭ (ঘ) ৯৩

উত্তর: ৯৭

৫৫। He came to Dhaka with a view to — a new place.

(ক) watch (খ) Look (গ) visit (ঘ) visiting

উত্তর: (ঘ) visiting

৫৬। ০৪ থেকে ৮৪ পর্যন্ত ৪ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোকে বড় হতে ছোট হিসেবে সাজালে ৮ম সংখ্যাটি কত হবে?

(ক) কোনটিই নয় (খ) ৫৬ (গ) ৬০ (ঘ) ৩২

উত্তর: ৫৬

৫৭। Which of the following is the correct sentence?

(ক) He has said which is right.

(খ) What has he said is right.

(গ) What he has said is right.

(ঘ) He has said that what is right.

উত্তর: (গ) What he has said is right.

৫৮। “Leave no stone unturned” means

(ক) try every possible means (খ) heavy stone

(গ) rare stone (ঘ) impossible

উত্তর: (ক) try every possible means

৫৯। x>y এবং z<0 হলে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) z/x<z/y (খ) xzyz (ঘ) x/z>y/z

উত্তর: xz<yz

৬০। Choose the correct spelling—

(ক) Achievment (খ) Acheivment (গ) Achievement (ঘ) Achevement

উত্তর: Achievement

৬১। Remove শব্দটির Noun-

(ক) Remove (খ) Removal (গ) Re-movement (ঘ) Removing

উত্তর: Removal

৬২। নিচের কোন গুচ্ছটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) আশ্রয়ন ও শিক্ষা সহায়তা (খ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন

(গ) নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ঘ) মেট্রোরেল ও রূপপুর প্রকল্প

উত্তর: আশ্রয়ন ও শিক্ষা সহায়তা

৬৩। If I ——- you, I would not have done this.

(ক) are (খ) was (গ) am (ঘ) were

উত্তর: were

৬৪। ‘আমার দেখা নয়াচীন’ কে লিখেছেন?

(ক) শঙ্খ ঘােষ (খ) শেখ মুজিবুর রহমান

(গ) শওকত আলী (ঘ) মমতাজউদ্দিন আহমেদ

উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান

৬৫। কালবৈশাখীর ইংরেজি-

(ক) Dark Westerlies (খ) West Westerlles

(গ) North Westerlies (ঘ) Black Westerlics

উত্তর: North Westerlies

৬৬। ‘প্রাণের বান্ধবরে বুড়ি হইলাম তাের কারণে’-গানটির গীতকার-

(ক) শেখ ওয়াহিদ (খ) কিরণ রায়

(গ) শাহ আবদুল করিম (ঘ) কাঙ্গালিনী সুফিয়া

উত্তর: শেখ ওয়াহিদ

৬৭। কাজী নজরুল ইসলামের রচিত গল্প কোনটি?

(ক) পদ্মগোখরা (খ) পদ্মপুরাণ (গ) পদ্মাবতী (ঘ) পদ্মরাগ

উত্তর: পদ্মগোখরা

৬৮। UNESCO কত সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘােষণা করে? (ক) ১৯৯৭ (খ) ১৯৯৯ (গ) ২০০০ (ঘ) ২০০১

উত্তর: ১৯৯৯ (

৬৯। ‘গৌরব’-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় নিচের কোনটি? .

(ক) গৌর+অব (খ) গুরু+অব (গ) শুরু+ঞ্চ (ঘ) গুরু+ ষ্ণ

উত্তর: ঘ) গুরু+ ষ্ণ

৭০। একটি আয়তক্ষেত্র ও একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা সমান। আবার আয়তক্ষেত্রের বড় বা ছােট বাহুর ৩ গুণ। বড় বাহু ২১ মিটার হলে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

(ক) ২১ মিটার (খ) ৫৬ মিটার (গ) ৭ মিটার (ঘ) ১৪ মিটার

উত্তর: ১৪ মিটার

৭১। Choose the correctly spelt word ——

(ক) Buro (খ) Beauro (গ) Bureau (ঘ) Burough

উত্তর: Bureau

৭২। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)তে অভীষ্ট কয়টি?

(ক) ৩০ (খ) ১৭ (গ) ১৯ (ঘ) ২৩

উত্তর: ১৭

৭৩। বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফার ২য় দফাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

(ক) বৈদেশিক বাণিজ্য (খ) মুদ্রা বা অর্থ (গ) রাজস্ব কর (ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার

উত্তর: কেন্দ্রীয় সরকার

৭৪। বাংলাদেশে বর্তমানে কততম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন?

(ক) ষষ্ঠ (খ) সপ্তম (গ) অষ্টম (ঘ) নবম

উত্তর: অষ্টম

৭৫। নিচের কোন জেলাগুচ্ছ সুন্দরবন সংলগ্ন?

(ক) পিরোজপুর, মাদারীপুর ও বাগেরহাট

(খ) সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা

(গ) বাগেরহাট, নড়াইল ও ঝিনাইদহ

(ঘ) বরিশাল, খুলনা ও সাতক্ষীরা

উত্তর: সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা

৭৬। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ কত সালে প্রবর্তন করা হয়?

(ক) ২০১৩ (খ) ২০১০ (গ) ২০১১ (ঘ) ২০১২

উত্তর: ২০১১

৭৭। Change the voice: “Where did you see him?”

(ক) Where he was seen by you? (খ) Where was he seen by you?

(গ) Where did he seen by you? (ঘ) Where was he see by you?

উত্তর: (খ) Where was he seen by you?

৭৮। প্রধান বিচারপতি নিয়ােগ দেন কে?

(ক) স্পিকার (খ) জাতীয় সংসদ (গ) রাষ্ট্রপতি (ঘ) প্রধানমন্ত্রী

উত্তর: (গ) রাষ্ট্রপতি

৭৯। Learn the poem ——- heart.

(ক) by (খ) within (গ) in (ঘ) with

উত্তর: (ক) by

৮০। নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?

(ক) ৯ (খ) ৮ (গ) ৪ (ঘ) ২

উত্তর: (ঘ) ২

লেখক: ৩৫ তম বিসিএস ক্যাডার; মোটিভেশনাল স্পিকার ও ক্যারিয়ার স্পেশালিস্ট।

[সৌজন্যে: "প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ Analysis" বই]