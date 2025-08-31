X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৯আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৬
সরকারি কর্মকমিশন ভবন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। রবিবার (৩১ আগস্ট) সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) থেকে ২ হাজার ১৬৯টি পদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, দ্বিতীয় শ্রেণির পদ হওয়ার কারণে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। আজ পিএসসি বিজ্ঞপ্তি অনুমোদন দিয়েছে বলে শুনেছি। তবে এখনও হাতে পাইনি।   

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য ১১তম গ্রেড এবং প্রশিক্ষণবিহীনদের জন্য ১২তম গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী এই গ্রেড নির্ধারণ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর জানায়, প্রধান শিক্ষকের পদ দ্বিতীয় শ্রেণির হওয়ার কারণে পিএসসির মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ দিতে হবে।  

প্রসঙ্গত, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩২ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিধি অনুযায়ী শূন্য পদের ২০ শতাংশ সরাসরি নিয়োগ দেওয়া যাবে। আর বাকি ৮০ শতাংশ নিয়োগ দেওয়ার বিধান রয়েছে পদোন্নতির মাধ্যমে। 

/এসএমএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগপ্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরপিএসসিসরকারি চাকরির খবরনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
