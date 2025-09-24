ঢাকা ওয়াসায় চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

ঢাকা ওয়াসা জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ২৭ ক্যাটাগরির পদে মোট ৮৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন গ্রহণ ২৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে চলবে ২৬ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।
১. পদের নাম: প্রশিক্ষক (প্রকৌশল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
২. পদের নাম: প্রশিক্ষক (কারিকুলাম)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইংরেজি/অর্থনীতি/লোকপ্রশাসন/বাণিজ্য/ব্যবসা প্রশাসনে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
৩. পদের নাম: প্রশিক্ষক (মূল্যায়ন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইংরেজি/অর্থনীতি/লোকপ্রশাসন/বাণিজ্য/ব্যবসা প্রশাসনে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
৪. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি বা এবিএসসি/এএমআইই (পার্ট এ অ্যান্ড বি) বা সমমানের ডিগ্রি।
৫. পদের নাম: সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (হার্ডওয়্যার)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
৬. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য/হিসাব/ফাইন্যান্সে স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
৭. পদের নাম: সহকারী পরিবেশবিদ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
৮. পদের নাম: সহকারী হাইড্রোলজিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জিওলজি/হাইড্রোজিওলজিতে স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ।
৯. পদের নাম: সহকারী জনতথ্য কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
১০. পদের নাম: রাজস্ব কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
১১. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যালে ডিপ্লোমা বা সমমানের ডিগ্রি।
১২. পদের নাম: এস্টিমেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।
১৩. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
১৪. পদের নাম: সহকারী রসায়নবিদ
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন/জৈব রসায়ন/ফলিত রসায়নে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
১৫. পদের নাম: সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
১৬. পদের নাম: সহকারী নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
১৭. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
১৮. পদের নাম: ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৯. পদের নাম: ল্যাবরেটরি সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২০. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
২১. পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২২. পদের নাম: সহকারী ফোরম্যান তড়িৎ/যান্ত্রিক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৩. পদের নাম: এলডিএ-কাম-ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৪. পদের নাম: কোর্ট সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৫. পদের নাম: লিফট অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৬. পদের নাম: চেইনম্যান
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৭. পদের নাম: ভান্ডার সাহায্যকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
আবেদন ফি: ১ থেকে ১৬ নম্বর পর্যন্ত ২২৪ টাকা; ১৭ থেকে ২৪ নম্বর পর্যন্ত ১১২ টাকা; ২৫ থেকে ২৭ নম্বর পর্যন্ত ৫৬ টাকা (ভ্যাট-ট্যাক্সসহ)।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা https://dwasa.org.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারনে।
যোগ্যতা বয়সসীমাসহ আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।