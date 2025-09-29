X
গণপূর্ত অধিদফতরে ৬৬৯ জনের চাকরি

সরকারি চাকরির খবর। একাধিক পদে নিয়োগ।

চাকরি ডেস্ক
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১১আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১১
গণপূর্ত অধিদফতরে ৬৬৯ জনের চাকরি

গণপূর্ত অধিদফতর জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে আট ক্যাটাগরির পদে মোট ৬৬৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন গ্রহণ ১ অক্টোবর সকাল ১০টায় শুরু হয়ে চলবে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত।

১. পদের নাম: স্টেনোটাইপিস্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২৯
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
গ্রেড: ১৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

২. নকশাকার
পদসংখ্যা: ৪১
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ড্রাফটিং সনদসহ এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩. কার্যসহকারী
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬
পদসংখ্যা: ১৪৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি অথবা এইচএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট কাজে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা।

৪. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৭৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

৫. হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ১১৯
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি পাস।

৬. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৬১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৭. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৮১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

৮. মালি
পদসংখ্যা: ১৮
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

আবেদনে প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা http://recruitment.pwd.gov.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন https://www.gwd.gov.bd এই ওয়েবসাইটে।

/ইএইচ/
