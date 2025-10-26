X
ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি

চাকরি ডেস্ক
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৭আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৭
ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভূমি অধিগ্রহণ শাখার দুই ক্যাটাগরির পদে মোট ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

পদের বিবরণ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বয়সসীমা: ১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা https://dcdhaka.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: ১ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা; টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা। ২ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা; টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

চাকরির খবরসরকারি চাকরির খবরনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিএইচএসসি পাসে চাকরি
