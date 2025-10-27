তথ্য অধিদফতরের ৪৫ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল

তথ্য অধিদফতরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৪৫টি শূন্যপদে চলমান নিয়োগ কার্যক্রম বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ। জনস্বার্থে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত সোমবার (২৭ অক্টোবর) অধিদপ্তরের এক অফিস আদেশের মাধ্যমে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নিয়োগ প্রক্রিয়া যাচাই ও পুনর্মূল্যায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির পর্যালোচনা শেষে ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়োগ কার্যক্রম বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বাতিল হওয়া পদগুলো হলো—ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ৯টি, ফটোগ্রাফার ৪টি, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ৫টি, ড্রাইভার ৩টি, ক্যাটালগার ১টি, স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট ১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৪টি এবং অফিস সহায়ক ১৮টি।