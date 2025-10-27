X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তথ্য অধিদফতরের ৪৫ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল

চাকরি ডেস্ক
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০০আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০০
তথ্য অধিদফতরের ৪৫ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল

তথ্য অধিদফতরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৪৫টি শূন্যপদে চলমান নিয়োগ কার্যক্রম বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ। জনস্বার্থে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত সোমবার (২৭ অক্টোবর) অধিদপ্তরের এক অফিস আদেশের মাধ্যমে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নিয়োগ প্রক্রিয়া যাচাই ও পুনর্মূল্যায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির পর্যালোচনা শেষে ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়োগ কার্যক্রম বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাতিল হওয়া পদগুলো হলো—ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ৯টি, ফটোগ্রাফার ৪টি, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ৫টি, ড্রাইভার ৩টি, ক্যাটালগার ১টি, স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট ১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৪টি এবং অফিস সহায়ক ১৮টি।

/ইএইচ/
বিষয়:
সরকারি চাকরির খবরনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আজ আবেদনের শেষ দিন যে সকল চাকরির
বাংলা ট্রিবিউনের সর্বশেষ
'থাইল্যান্ডে এই টার্ফে আমরা দশবার খেললে নয়বারই হারবো'
'থাইল্যান্ডে এই টার্ফে আমরা দশবার খেললে নয়বারই হারবো'
০৯:১৬ পিএম
এইডসের ‘রেডজোন’ সিরাজগঞ্জ, আক্রান্ত ২৫৫ জন, আছে শিক্ষার্থীও
এইডসের ‘রেডজোন’ সিরাজগঞ্জ, আক্রান্ত ২৫৫ জন, আছে শিক্ষার্থীও
০৯:১৫ পিএম
স্কুলশিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে ঘুরছে, এক প্রতিষ্ঠানের কড়া নোটিশ
স্কুলশিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে ঘুরছে, এক প্রতিষ্ঠানের কড়া নোটিশ
০৯:০৬ পিএম
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারী নিহতের ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারী নিহতের ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা
০৮:৫৫ পিএম
চাকরি বিভাগের সর্বশেষ
রুয়েটে বিভিন্ন পদে চাকরি, ৫৬ পদে নিয়োগ
রুয়েটে বিভিন্ন পদে চাকরি, ৫৬ পদে নিয়োগ
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি, যোগ্যতা যেকোনও বিষয়ে স্নাতক
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি, যোগ্যতা যেকোনও বিষয়ে স্নাতক
ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি
ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে চাকরি
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে চাকরি
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media