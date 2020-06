আকাশপথে মুষ্টি এঁকে জর্জ ফ্লয়েডের প্রতি পাইলটের শ্রদ্ধা

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের হাঁটুতে পিষ্ট হয়ে নিহত সাবেক বাস্কেটবল খেলোয়াড় জর্জ ফ্লয়েডের প্রতি অন্যরকম শ্রদ্ধা দেখালেন একজন পাইলট। কানাডার আকাশপথের ম্যাপে মুষ্টি তুলে ধরার ড্রইং এঁকেছেন তিনি।

গত ৪ জুন কানাডার নোভিয়া স্কটিয়া প্রদেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় জর্জ ফ্লয়েডের প্রতি সম্মান জানান পাইলট দিমিত্রি নিওনাকিস। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে হাতের মুষ্টি বেছে নিয়েছেন তিনি।

দিমিত্রি মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে বলেন, ‘আমাদের সবাইকে সোচ্চার হয়ে বর্ণবাদকে নির্মূল করতে হবে। যখন বর্ণবাদের কথা ওঠে তখন কোনও সীমান্ত থাকে না।’

জানা গেছে, একটি অ্যাপে মুষ্টির ছবিটি ম্যাপ করেন দিমিত্রি। এরপর উড়োজাহাজ নিয়ে সেইসব লাইন অনুসরণ করেছেন তিনি। ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে উড়োজাহাজ চালিয়ে পুরো ড্রইং সম্পন্ন করতে আড়াই ঘণ্টা লেগেছে তার। আকাশপথে যেহেতু আঁকাআঁকি করেছেন তিনি, তাই কেবল রাডারে তা ধরা পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এভিয়েশন সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান ফ্লাইট অ্যাওয়্যার দিমিত্রির পুরো ফ্লাইট অনুসরণ করেছে। এটি অবতরণের পর পরিপূর্ণ ছবিটি নথিভুক্ত করা হয়।

দিমিত্রির দাবি, ছবিটি কেবলই তার নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগসূত্র নেই। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়েছে, বর্ণবাদী আচরণের বিরুদ্ধে কথা বলা প্রয়োজন। আমি সেই কথাটা বলেছি আকাশপথে। কেউ এটি না দেখলেও আমার ভালো লাগছে। বহু বছর ধরে যেসব মানুষ নিপীড়িত, তাদের জন্য আমার এই শ্রদ্ধা।’

গত এপ্রিলে নোভিয়া স্কটিয়ায় এক হত্যাকাণ্ডে ৯ জন নিহতের ঘটনায় নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে আকাশপথে ছবি আঁকেন প্রতিবাদী পাইলট দিমিত্রি।

যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের গুলিতে একের পর এক কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। জর্জ ফ্লয়েড নিহতের পর আবারও আমেরিকায় চলছে বিক্ষোভ। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, আফ্রো-আমেরিকান এই ব্যক্তির মৃত্যুতে ফুঁসে উঠেছে সারাবিশ্ব। কালোদের ওপর জাতিগত অবিচার ও সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সবাই।





