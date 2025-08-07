কলে মরিচা ধরলে কী করবেন?

নিয়মিত কল বা শাওয়ার ব্যবহার করতে করতে পানির ময়লা তাতে জমে যেতে পারে। সঠিকভাবে পরিষ্কার না করা হলে এগুলোতে মরিচা ধরে যেতে পারে। আবার পানিতে আয়রনের মাত্রা বেশি থাকলে কলের মুখ হলুদ হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় স্টিলের বা লোহার কল দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণেও মরিচা পড়ে যেতে পারে। কীভাবে এই মরিচা দূর করবেন জেনে নিন।
- সাদা ভিনেগার ও বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন কল বা শাওয়ার। এর জন্য লাগবে ১ কাপ সাদা ভিনেগার, ২ টেবিল চামচ বেকিং সোডা, একটি পুরনো ব্রাশ, প্লাস্টিক ব্যাগ বা বাটি। শাওয়ার হেড খুলে নিতে পারেন। এরপর এক কাপ ভিনেগারে বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। তাতে শাওয়ার হেড ৩০–৪৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। পরে ব্রাশ দিয়ে ঘষে ঘষে মরচে পরিষ্কার করুন। শেষে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে আবার সঠিক স্থানে বসিয়ে দিন। কলের ক্ষেত্রে ভিনেগার ও বেকিং সোডার মিশ্রণ ব্যাগে নিয়ে বেঁধে দিন কলের মুখ।
- কলের মুখের কাছে যেখানে পুরু হয়ে আয়রন জমেছে সেখানে মোটা করে টুথপেস্টের প্রলেপ লাগিয়ে দিন। এভাবে সারা রাত রেখে দিন। পরের দিন সকালে পরিষ্কার করার ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিন। মরিচা উঠে যাবে।
- লেবুর রস ও লবণ দিয়েও কলের মরিচা পরিষ্কার করা যায়। এর জন্য ১টা লেবুর রস টিপে নিন। এর সঙ্গে ১ চা চামচ লবণ মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। মরিচা পড়া অংশে লাগিয়ে ২০–৩০ মিনিট রাখুন। এরপর টুথব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করুন।
- একটি পেপার টাওয়েল ভিনেগারে ভিজিয়ে কলের মুখ ঢেকে দিন। কয়েক ঘণ্টা পর ঘষে পরিষ্কার করে ফেলুন।