শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
দারুণ স্বাদের চিকেন মোমো বানিয়ে ফেলুন সহজেই

জীবনযাপন ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪২আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪২
ছবি- এআই

তিব্বতের সীমা পেরিয়ে মোমো এখন শহরের অলিগলিতে প্রিয় এক খাবারের নাম। গরম গরম মোমো শুধু বাইরে গিয়েই খেতে হবে এমন নয়। মোমোর স্বাদ নিতে পারেন বাড়িতেও। জেনে নিন মোমো কীভাবে বানাবেন। 

ডো বানানোর উপকরণ

  • ময়দা – ২ কাপ
  • লবণ – ১/২ চা চামচ
  • পানি – প্রয়োজনমতো
  • তেল – ১ চা চামচ

ফিলিং বানানোর উপকরণ

  • কিমা করা মুরগির মাংস – ১ কাপ
  • পেঁয়াজ কুচি – ১/২ কাপ
  • রসুন বাটা – ১ চা চামচ
  • আদা কুচি – ১ চা চামচ
  • কাঁচা মরিচ কুচি – ১ চা চামচ (ঐচ্ছিক)
  • ধনেপাতা কুচি – ২ টেবিল চামচ
  • সয়া সস – ১ চা চামচ
  • লবণ – স্বাদমতো
  • তেল – ১ চা চামচ

ডো বানাবেন যেভাবে

  1. একটি বড় পাত্রে ময়দা, লবণ, তেল দিয়ে অল্প অল্প করে পানি মিশিয়ে আটা মেখে নিন।
  2. নরম ডো তৈরি করে ২০ মিনিট ঢেকে রাখুন।

ফিলিং বানাবেন যেভাবে

  1. একটি বাটিতে কিমা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা মরিচ, সয়া সস, ধনেপাতা, লবণ ও তেল একসাথে মিশিয়ে নিন।
  2. মিশ্রণটি ঢেকে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রাখতে পারেন—স্বাদ আরও ভালো হবে।

মোমো বানাবেন যেভাবে

  1. ডো ছোট ছোট লেচি করে বেলে পাতলা গোল শেইপে নিন (পুরি বা রুটির চেয়ে ছোট ও পাতলা)।
  2. প্রতিটিতে ১ চামচ ফিলিং দিন। চারপাশ থেকে ভাঁজ করে সুন্দর করে আটকে দিন (আকার: গোল, আধা চাঁদ, ফুলের মতো)।
  3. স্টিমারের জালিতে একটু তেল মাখিয়ে মোমো সাজান।
  4. পানিতে স্টিমার বসিয়ে গরম করুন।
  5. মোমো ঢেকে ১২–১৫ মিনিট স্টিম করুন (মোমোর বাইরের খোলস স্বচ্ছ দেখালে বুঝবেন হয়ে গেছে)।
রেসিপি
