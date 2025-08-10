সাদা পোশাক থেকে জেদি দাগ কীভাবে তুলবেন জেনে নিন

সাদা পোশাক দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, একবার দাগ লাগলে সেটি তুলে ফেলা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। সঠিক পদ্ধতি না জানলে দাগ পোশাকে স্থায়ী দাগচিহ্ন তৈরি করতে পারে। সাদা পোশাকে নাছোড় দাগ দূর করার কিছু কার্যকর উপায় জেনে নিন।
১. দাগ লাগার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিন
দাগ যত দ্রুত পরিষ্কার করবেন, ততই সহজে তা দূর হবে। দাগ লাগার সাথে সাথেই ঠান্ডা পানিতে হালকা করে ধুয়ে নিন। গরম পানি ব্যবহার করলে কিছু দাগ (যেমন রক্ত বা ডিমের কুসুম) আরও গেঁথে যেতে পারে।
২. লেবুর রস ও লবণ
লেবুর প্রাকৃতিক অ্যাসিডিক উপাদান এবং লবণের দানা একসাথে দাগ তোলায় কার্যকর।
- দাগের উপর কিছুটা লেবুর রস ছিটিয়ে দিন।
- সামান্য লবণ ছিটিয়ে হালকা ঘষুন।
১৫ মিনিট রোদে রেখে তারপর ধুয়ে ফেলুন।
৩. বেকিং সোডা পেস্ট
বেকিং সোডা দাগ তোলার পাশাপাশি কাপড়ের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে।
- ৪ চামচ বেকিং সোডা ও সামান্য পানি মিশিয়ে পেস্ট বানান।
দাগের উপর লাগিয়ে ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।
৪. সাদা ভিনেগার
ভিনেগার তেল বা ঘামের দাগ তোলায় বেশ কার্যকর।
- ১ ভাগ ভিনেগার ও ২ ভাগ পানি মিশিয়ে স্প্রে বোতলে নিন।
- দাগের উপর স্প্রে করে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন।
তারপর সাধারণভাবে ধুয়ে ফেলুন।
৫. হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড
হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ব্লিচের মতো কাজ করে কিন্তু তুলনামূলকভাবে নরম কাপড়ের জন্যও উপযোগী।
- দাগের উপর সামান্য হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিন
৫–১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।
৬. লন্ড্রি ডিটারজেন্ট ও টুথব্রাশ
কঠিন দাগ যেমন কফি, চা বা সসের দাগ তোলার জন্য-
- সামান্য তরল ডিটারজেন্ট সরাসরি দাগে লাগান।
- নরম টুথব্রাশ দিয়ে হালকা ঘষুন।
১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।
৭. রোদে শুকানো
সাদা কাপড় রোদে শুকালে প্রাকৃতিকভাবে ব্লিচের মতো কাজ করে, হালকা দাগ ও হলদে ভাব কমিয়ে দেয়।
সতর্কতা
- ব্লিচ ব্যবহার করার আগে কাপড়ের লেবেল দেখে নিন।
- সিল্ক বা উলের মতো সংবেদনশীল কাপড়ে শক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করবেন না।
সবসময় দাগ তোলার আগে কাপড়ের অদৃশ্য অংশে টেস্ট করে নিন।