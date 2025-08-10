শিশু পড়তে না চাইলে কী করবেন?

শিশু পড়তে চায় না- অনেক বাবা-মাকেই এমন অভিযোগ করতে দেখা যায়। এমন পরিস্থিতিতে মাথা গরম করলে চলবে না। এমন সময় আমাদের দায়িত্ব হলো তাকে বোঝা এবং সহায়তা করা। জেনে নিন করণীয় সম্পর্কে।
- শিশু কেন পড়তে চায় না, তার কারণ বোঝার চেষ্টা করুন। হয়তো বিষয়গুলো তার কাছে আকর্ষণীয় লাগছে না অথবা চাপ ও উদ্বেগে পড়তে ইচ্ছে করছে না। প্রশ্ন করুন ‘তুমি কি ক্লান্ত’, ‘কি পড়ছো, কী ভালো লাগছে না?’ এসব প্রশ্ন তাকে বুঝতে সাহায্য করে, এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে মনোযোগ ফিরিয়ে আনা যায়।
একটি আলোয় ভরা, শান্ত এবং সজ্জিত অধ্যয়ন কর্ণার তৈরি করুন। ইলেকট্রনিক ডিভাইস, টিভি ও গেমস থেকে দূরে রাখুন।
নিয়মিত পড়ার সময় ও রুটিন তৈরি করা থাকলে শিশুর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অভ্যাস গড়ে ওঠে। এটা আচরণগত শৃঙ্খলা আনতে সাহায্য করে।
- পড়া যাতে একঘেয়েমি না লাগে সেজন্য ব্যবহারিক উদাহরণ, গল্প, ছবি অথবা খেলাধুলার মাধ্যমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করুন।
- শিশুর পারফরম্যান্সকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করুন, প্রত্যেক সম্পন্ন অংশে ছোট ধরনের স্বীকৃতি বা পুরস্কার দিন।
- জোর করলেই শিশুর পড়াশোনার প্রতি মনোভাব নেতিবাচক হতে পারে। পড়াশোনা নিয়ে চাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, বরং কৌতূহল ও আগ্রহ উদ্দীপিত করুন।
- যদি পড়াশোনার সময় দীর্ঘ মনে হয়, তাহলে টাস্ক ভাগ করুন এবং প্রতিটি ধাপে বিরতি রাখুন।
তথ্যসূত্র: চাইল্ড মাইন্ড ইন্সটিটিউট, টাইমস অব ইন্ডিয়া