X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নারকেল দিয়ে এভাবে ইলিশ আগে রেঁধেছেন?

জীবনযাপন ডেস্ক
১১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫০আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫০
ছবি- কুকপ্যাড

ইলিশ মাছ তো আমরা সাধারণত ভাজা, সর্ষে বা পাতুরি স্টাইলে খাই। তবে যদি কিছুটা ব্যতিক্রমীভাবে খেতে চান ইলিশ, তবে নারকেল দুধ দিয়ে রেঁধে ফেলতে পারেন। এই কারিতে ইলিশের ঘ্রাণ থাকবে, কিন্তু নারকেলের দুধ ও ধনেপাতার মিশ্রণে খানিকটা থাই-স্টাইলের কোরমা ঘরানার ফ্লেভার। রেসিপি জেনে নিন।

যা যা লাগবে

  • ইলিশ মাছ – ৬ টুকরা
  • নারকেলের দুধ – ১ কাপ
  • ধনেপাতা বাটা – আধা কাপ
  • পেঁয়াজ কুঁচি – ২ টেবিল চামচ
  • রসুন বাটা – ১ চা চামচ
  • আদা বাটা – ১ চা চামচ
  • কাঁচা লঙ্কা বাটা – ১ চা চামচ (ঝাল অনুযায়ী)
  • হলুদ গুঁড়া – আধা চা চামচ
  • মরিচের গুঁড়া – আধা চা চামচ
  • লবণ – স্বাদমতো
  • সরিষার তেল – ৩ টেবিল চামচ

যেভাবে রান্না করবেন

  1. ইলিশ টুকরাগুলো ধুয়ে লবণ ও অল্প হলুদ মেখে ১০ মিনিট রেখে দিন।
  2. কড়াইতে সরিষার তেল গরম করে ইলিশ হালকা করে দুই পিঠে ভেজে তুলে রাখুন (পুরো ভাজবেন না, যাতে নরম থাকে)।
  3. একই কড়াইতে তেল থাকলে পেঁয়াজ কুঁচি দিয়ে হালকা বাদামী করুন। তারপর আদা, রসুন ও কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে ভাজুন।
  4. মসলায় ধনেপাতা বাটা দিয়ে নেড়ে নিন, তারপর নারকেলের দুধ ঢেলে দিন। লবণ, মরিচের গুঁড়া ও সামান্য হলুদ দিন।
  5. দুধ-ধনেপাতা মিশ্রণ ফুটে উঠলে ইলিশ টুকরাগুলো দিয়ে ৫–৬ মিনিট ঢেকে দিন।
  6. আঁচ বন্ধ করে উপরে সামান্য কাঁচা ধনেপাতা কুঁচি ও এক চা চামচ কাঁচা সরিষার তেল ছড়িয়ে দিন।
/এনএ/
বিষয়:
রেসিপি
সম্পর্কিত
দারুণ স্বাদের চিকেন মোমো বানিয়ে ফেলুন সহজেই
বরিশালের ঐতিহ্যবাহী মরিচ ভাজি খেয়েছেন আগে?
সর্ষে দিয়ে আমড়া-ডাল রেঁধেছেন আগে?
সর্বশেষ খবর
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
হেয়ার স্পা চুলের কোন কোন উপকার করে জানেন?
হেয়ার স্পা চুলের কোন কোন উপকার করে জানেন?
রবিবার দিনভর উত্তেজনা, পরদিন মাইকে ঘোষণা দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ
রবিবার দিনভর উত্তেজনা, পরদিন মাইকে ঘোষণা দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ
সর্বাধিক পঠিত
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media