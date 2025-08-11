নারকেল দিয়ে এভাবে ইলিশ আগে রেঁধেছেন?

ইলিশ মাছ তো আমরা সাধারণত ভাজা, সর্ষে বা পাতুরি স্টাইলে খাই। তবে যদি কিছুটা ব্যতিক্রমীভাবে খেতে চান ইলিশ, তবে নারকেল দুধ দিয়ে রেঁধে ফেলতে পারেন। এই কারিতে ইলিশের ঘ্রাণ থাকবে, কিন্তু নারকেলের দুধ ও ধনেপাতার মিশ্রণে খানিকটা থাই-স্টাইলের কোরমা ঘরানার ফ্লেভার। রেসিপি জেনে নিন।
যা যা লাগবে
- ইলিশ মাছ – ৬ টুকরা
- নারকেলের দুধ – ১ কাপ
- ধনেপাতা বাটা – আধা কাপ
- পেঁয়াজ কুঁচি – ২ টেবিল চামচ
- রসুন বাটা – ১ চা চামচ
- আদা বাটা – ১ চা চামচ
- কাঁচা লঙ্কা বাটা – ১ চা চামচ (ঝাল অনুযায়ী)
- হলুদ গুঁড়া – আধা চা চামচ
- মরিচের গুঁড়া – আধা চা চামচ
- লবণ – স্বাদমতো
- সরিষার তেল – ৩ টেবিল চামচ
যেভাবে রান্না করবেন
- ইলিশ টুকরাগুলো ধুয়ে লবণ ও অল্প হলুদ মেখে ১০ মিনিট রেখে দিন।
- কড়াইতে সরিষার তেল গরম করে ইলিশ হালকা করে দুই পিঠে ভেজে তুলে রাখুন (পুরো ভাজবেন না, যাতে নরম থাকে)।
- একই কড়াইতে তেল থাকলে পেঁয়াজ কুঁচি দিয়ে হালকা বাদামী করুন। তারপর আদা, রসুন ও কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে ভাজুন।
- মসলায় ধনেপাতা বাটা দিয়ে নেড়ে নিন, তারপর নারকেলের দুধ ঢেলে দিন। লবণ, মরিচের গুঁড়া ও সামান্য হলুদ দিন।
- দুধ-ধনেপাতা মিশ্রণ ফুটে উঠলে ইলিশ টুকরাগুলো দিয়ে ৫–৬ মিনিট ঢেকে দিন।
- আঁচ বন্ধ করে উপরে সামান্য কাঁচা ধনেপাতা কুঁচি ও এক চা চামচ কাঁচা সরিষার তেল ছড়িয়ে দিন।