শুঁটকির স্বাদে আলু ভর্তার রেসিপি

গরম ভাতের সঙ্গে আলু ভর্তার স্বাদ অতুলনীয়। সবসময় যেভাবে খাওয়া হয় যেভাবে না বানিয়ে কিছুটা ব্যতিক্রমী স্টাইলে বানিয়ে ফেলতে পারেন আলু ভর্তা। শুঁটকির ফ্লেভারযুক্ত আলু ভর্তা স্বাদে নতুনত্ব আনবে। রেসিপি জেনে নিন।
উপকরণ
সেদ্ধ আলু – ৪-৫টি (মাঝারি সাইজ)
ছোট মাছের শুঁটকি – ২-৩ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি – ১টি (মাঝারি সাইজ)
কাঁচা মরিচ – ২-৩টি (কুচি করা)
শুকনা মরিচ – ১-২টি
সরিষার তেল – ২ টেবিল চামচ
লবণ – পরিমাণমতো
ধনে পাতা কুচি – ১ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক)
প্রস্তুত প্রণালি
- শুঁটকিগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
- অল্প তেলে শুকনা মরিচ দিয়ে শুঁটকি ভেজে নিন যতক্ষণ না কড়কড়ে হয়ে যায় এবং সুন্দর গন্ধ বের হয়।
- ভাজা শুঁটকি ও শুকনা মরিচ ঠান্ডা হলে আলাদা করে মেখে নিন বা হালকা গুঁড়া করে রাখুন।
- সেদ্ধ আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে মেখে নিন।
- এর মধ্যে শুঁটকির মিশ্রণ, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, লবণ ও সরিষার তেল দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন।
- চাইলে ধনে পাতা কুচি যোগ করে মেশান।
- গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।
টিপস:
- শুঁটকি ভাজার সময় অল্প রসুন কুচি দিলে গন্ধ ও স্বাদ দুটোই বাড়ে।
- চিংড়ি শুঁটকি ব্যবহার করলে শেষে সামান্য লেবুর রস দিলে স্বাদ আরও তাজা লাগে।