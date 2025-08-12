X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শুঁটকির স্বাদে আলু ভর্তার রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৪আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৪
ছবি- এআই

গরম ভাতের সঙ্গে আলু ভর্তার স্বাদ অতুলনীয়। সবসময় যেভাবে খাওয়া হয় যেভাবে না বানিয়ে কিছুটা ব্যতিক্রমী স্টাইলে বানিয়ে ফেলতে পারেন আলু ভর্তা। শুঁটকির ফ্লেভারযুক্ত আলু ভর্তা স্বাদে নতুনত্ব আনবে। রেসিপি জেনে নিন।  

উপকরণ

সেদ্ধ আলু – ৪-৫টি (মাঝারি সাইজ)
ছোট মাছের শুঁটকি – ২-৩ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি – ১টি (মাঝারি সাইজ)
কাঁচা মরিচ – ২-৩টি (কুচি করা)
শুকনা মরিচ – ১-২টি
সরিষার তেল – ২ টেবিল চামচ
লবণ – পরিমাণমতো
ধনে পাতা কুচি – ১ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক)

প্রস্তুত প্রণালি

  1. শুঁটকিগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
  2. অল্প তেলে শুকনা মরিচ দিয়ে শুঁটকি ভেজে নিন যতক্ষণ না কড়কড়ে হয়ে যায় এবং সুন্দর গন্ধ বের হয়।
  3. ভাজা শুঁটকি ও শুকনা মরিচ ঠান্ডা হলে আলাদা করে মেখে নিন বা হালকা গুঁড়া করে রাখুন।
  4. সেদ্ধ আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে মেখে নিন।
  5. এর মধ্যে শুঁটকির মিশ্রণ, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, লবণ ও সরিষার তেল দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন।
  6. চাইলে ধনে পাতা কুচি যোগ করে মেশান।
  7. গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

 টিপস:

  • শুঁটকি ভাজার সময় অল্প রসুন কুচি দিলে গন্ধ ও স্বাদ দুটোই বাড়ে।
  • চিংড়ি শুঁটকি ব্যবহার করলে শেষে সামান্য লেবুর রস দিলে স্বাদ আরও তাজা লাগে।
/এনএ/
বিষয়:
রেসিপি
সম্পর্কিত
নারকেল দিয়ে এভাবে ইলিশ আগে রেঁধেছেন?
দারুণ স্বাদের চিকেন মোমো বানিয়ে ফেলুন সহজেই
বরিশালের ঐতিহ্যবাহী মরিচ ভাজি খেয়েছেন আগে?
সর্বশেষ খবর
মিলেমিশে দেশ পরিচালনা করবে বিএনপি: তারেক রহমান
মিলেমিশে দেশ পরিচালনা করবে বিএনপি: তারেক রহমান
‘সারজিসরা না থাকলে তারেক রহমান দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখতে পারতো না’
‘সারজিসরা না থাকলে তারেক রহমান দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখতে পারতো না’
ফিদে মাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু যেতে চান বহুদূর
ফিদে মাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু যেতে চান বহুদূর
নারীসহ আটকের ভিডিও ভাইরাল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার
নারীসহ আটকের ভিডিও ভাইরাল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media