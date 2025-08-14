X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
ডিজিটাল যুগে অভিভাবকত্ব: বাবা-মায়ের জন্য কিছু টিপস

জীবনযাপন ডেস্ক
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৭আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৭
মাঝে মাঝে সন্তান যা অনলাইনে করে তাতে অংশ নিন। ছবি- এআই

ডিজিটাল প্রযুক্তি আমাদের জীবনের প্রতিটি অংশে প্রবলভাবে প্রবেশ করেছে। শিক্ষা, বিনোদন, যোগাযোগ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম পর্যন্ত সবকিছুতেই লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। এর প্রভাব শিশুদের উপর গভীর, তাই বাবা-মায়েদের দায়িত্বও বেড়েছে। শুধু ডিভাইস ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ করাই নয়, বরং একটি সুস্থ ও নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি করাও জরুরি। জেনে নিন কিছু টিপস।

১. ডিজিটাল যুগে অভিভাবকত্ব কেন গুরুত্বপূর্ণ?

  •  ইন্টারনেটে শিশু দ্রুত তথ্য পায়, কিন্তু সব তথ্য সঠিক বা নিরাপদ নয়।
  • দীর্ঘ সময় স্ক্রিনে থাকার ফলে ঘুমের সমস্যা, মনোযোগ কমে যাওয়া ও শারীরিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে।
  • সাইবারবুলিং, অনুপযুক্ত কন্টেন্ট ও ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের মতো ঝুঁকি রয়েছে।

২. বাবা-মায়ের করণীয়

  • ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া কীভাবে কাজ করে, তা বাবা-মা আগে নিজেরা শিখুন। অনলাইন গেম, অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে ধারণা রাখুন, যেখানে আপনার সন্তান বেশি সময় কাটায়।
  • বয়স অনুযায়ী স্ক্রিন টাইম ঠিক করুন (যেমন, আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিক্স-এর সুপারিশ মতে, ২–৫ বছর বয়সে দিনে ১ ঘণ্টা মানসম্মত কন্টেন্ট)। শোবার আগে অন্তত ১ ঘণ্টা ডিভাইসমুক্ত সময় রাখুন।
  • পরিবারের জন্য একটি ‘ডিজিটাল রুলস চার্ট’ তৈরি করুন—কোন সময় ডিভাইস ব্যবহার হবে, কোথায় হবে, এবং কোন ধরনের কন্টেন্ট দেখা যাবে। শিশুদের সাথে বসে নিয়মগুলো আলোচনা করুন।
  • অনলাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সফটওয়্যার ব্যবহার করুন। শিশুদের শেখান—কখনও অপরিচিত কারো সাথে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার না করতে।
  • খেলাধুলা, বই পড়া, আঁকাআঁকি, প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানো—এগুলোকে ডিজিটাল জীবনের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ করে তুলুন। -
  • আপনার নিজের ডিভাইস ব্যবহারে সচেতন হোন, কারণ শিশুরা আপনাকে অনুসরণ করে।
  • সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন যাতে সে অনলাইন অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।
  • মাঝে মাঝে সন্তান যা অনলাইনে করে তাতে অংশ নিন, যেমন একসাথে শিক্ষামূলক ভিডিও দেখা বা গেম খেলা।
  • অনলাইন কন্টেন্ট যাচাই করার কৌশল, ভুয়া খবর চেনা ও দায়িত্বশীলভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার শেখান সন্তানকে।
  • সন্তানের আচরণে পরিবর্তন, বিচ্ছিন্নতা বা অস্থিরতা লক্ষ্য করলে দ্রুত ব্যবস্থা নিন।


তথ্যসূত্র: আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিক, ইউনিসেফ 

