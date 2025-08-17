X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
ত্বক আর্দ্র রাখার ঘরোয়া ৮ উপায়

জীবনযাপন ডেস্ক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬
ছবি- সংগৃহীত

প্রতিদিন দূষণ, রোদ, ধুলোবালি ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। শুষ্ক ত্বক শুধু সৌন্দর্য নষ্ট করে না, বরং অকাল বয়সের ছাপ, চুলকানি ও জ্বালাপোড়ার মতো সমস্যাও বাড়ায়। বাজারে নানা ধরনের ময়েশ্চারাইজার পাওয়া গেলেও অনেক সময় প্রাকৃতিক বা ঘরোয়া উপায়েই ত্বকের আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

১. নারকেল তেল
নারকেল তেলে রয়েছে প্রাকৃতিক ফ্যাটি অ্যাসিড, যা শুষ্ক ত্বককে দ্রুত আর্দ্র করে। স্নানের পর ভেজা ত্বকে সামান্য নারকেল তেল মেখে নিলে তা সহজে শোষিত হয় এবং দীর্ঘসময় ত্বক নরম রাখে।

২. মধু
মধু হলো প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট, অর্থাৎ এটি বাতাস থেকে আর্দ্রতা টেনে নিয়ে ত্বকে ধরে রাখে। মুখে বা শুষ্ক অংশে মধু লাগিয়ে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেললে ত্বক আর্দ্র ও কোমল হয়।

৩. দুধ ও দই
দুধ ও দইয়ে রয়েছে ল্যাকটিক অ্যাসিড, যা মৃত কোষ দূর করে ত্বককে সতেজ করে। একই সঙ্গে প্রোটিন ও ফ্যাট ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে। সপ্তাহে ২–৩ বার দুধ বা দই ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৪. অ্যালোভেরা জেল
অ্যালোভেরাতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, ই এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শুষ্ক ও ক্ষতিগ্রস্ত ত্বক সারাতে সাহায্য করে। সরাসরি পাতার ভেতরের জেল মুখ ও হাতে লাগালে ত্বক ঠান্ডা, আর্দ্র ও উজ্জ্বল থাকে।

৫. অলিভ অয়েল
অলিভ অয়েল ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে আর্দ্রতা ধরে রাখে। এতে ভিটামিন ই প্রচুর থাকায় অ্যান্টি-এজিং সুবিধাও পাওয়া যায়। শোবার আগে কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল মুখে বা হাতে লাগালে সকালে ত্বক থাকবে নরম ও সতেজ।

৬. ওটমিল বাথ
ওটমিলে রয়েছে ফাইবার ও প্রাকৃতিক অয়েল, যা ত্বকের শুষ্কতা ও জ্বালাপোড়া কমায়। স্নানের পানিতে আধ কাপ গুঁড়ো ওটমিল মিশিয়ে গোসল করলে ত্বক আর্দ্র হয় ও চুলকানি কমে।

. পর্যাপ্ত পানি পান
বাইরের যত যত্নই করা হোক, ভেতর থেকে আর্দ্রতা না পেলে ত্বক দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ থাকবে না। প্রতিদিন অন্তত ৮–১০ গ্লাস পানি পান করলে শরীর ও ত্বক আর্দ্র থাকে।

. ভেষজ ফেসপ্যাক
শসা, কলা বা পাকা পেঁপের পেস্ট মুখে লাগালে ত্বক দ্রুত আর্দ্র হয়। এগুলোর ভেতরে থাকা প্রাকৃতিক ভিটামিন ও খনিজ ত্বককে পুষ্টি জোগায়।

বিউটি-টিপস
