সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
নুডলসের নাম ম্যাগি কীভাবে হলো জানা আছে?

জীবনযাপন ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৬আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৬
ছবি- সংগৃহীত

রাত জেগে কাজ করতে করতে বা পড়াশোনা করতে করতে হঠাৎ ক্ষুধা লেগে গেল। সমাধান দুই মিনিটের ম্যাগিতেই! বিকেলের নাস্তায়, স্কুলের টিফিনেও ম্যাগির বিকল্প মেলা ভার। কিন্তু জানেন কী, আপনার প্রিয় এই ইনস্ট্যান্ট নুডলসের নাম ‘ম্যাগি’ হলো কেন?

ম্যাগি নামটা এসেছে তার আবিষ্কারক জুলিয়াস মাইকেল জোহানেস ম্যাগি-র নাম থেকে। কল-কারাখানার মজুরদের জন্য তাড়াতাড়ি তৈরি করা যায় এমন কোনও স্বাস্থ্যকর খাবারের কথা ভেবেছিলেন জুলিয়াস।সেই ভাবনা থেকেই ১৮৮৬-এ ম্যাগি স্যুপ আর প্রি-কুকড ফু়ড বানিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। এরপর বাজারে আরও নানা নামীদামি ব্র্যান্ডের ইনস্ট্যান্ট নুডলস এসেছে বৈকি, কিন্তু বলা বাহুল্য ম্যাগির জনপ্রিয়তার ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারেনি

শুরুর গল্প
জুলিয়াস ম্যাগি নামের এক উদ্যোক্তা তখন শ্রমজীবী পরিবারের পুষ্টির কথা ভেবে নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি ডাল ও মটরশুঁটি থেকে এমন এক খাবার তৈরি করলেন, যা দ্রুত রান্না করা যায় এবং শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পূরণ করে। এভাবেই জন্ম হলো ম্যাগি ব্র্যান্ডের, যার প্রথম পণ্য ছিল ইন্সট্যান্ট স্যুপ ও সিজনিং। অল্পদিনেই এটি ইউরোপের রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ পছন্দ করল কারণ খুব অল্প সময়ে খাবার তৈরি করা যাচ্ছিল, আর স্বাদও ছিল আলাদা। ১৯০৮ সালে বাজারে আসে স্টক কিউব, যা স্যুপ ও নানা রান্নায় দ্রুত স্বাদ যোগ করার সুবিধা দেয়। এরপর থেকে ইউরোপের পরিবারগুলোতে ম্যাগি এক পরিচিত নাম হয়ে ওঠে।

নেসলের ছায়ায় গ্লোবাল যাত্রা
১৯৪৭ সালে বহুজাতিক খাদ্য কোম্পানি নেসলে ম্যাগিকে অধিগ্রহণ করে। এই অধিগ্রহণের পর ব্র্যান্ডটির পরিচিতি আরও ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—সবখানেই ম্যাগির নতুন নতুন রূপ জনপ্রিয় হতে শুরু করে। প্রতিটি দেশে স্থানীয় স্বাদ যোগ করে নতুন প্যাকেজিং তৈরি করা হয়, যাতে মানুষ সহজেই এটিকে নিজেদের খাবারের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

ভারতে আগমন: দুই মিনিটে হৃদয় জয়
১৯৮৩ সাল ভারতের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। তখন প্রথমবার ‘ম্যাগি দুই মিনিটের নুডলস’ বাজারে আসে। ব্যস্ত শহরের মানুষদের জন্য এটি ছিল একেবারে উপযুক্ত সমাধান—দুই মিনিটে গরম গরম খাবার। প্রথমদিকে কিছুটা সন্দেহ থাকলেও বিজ্ঞাপন প্রচারণা, বিশেষ করে ‘ম্যাগি ম্যান’ ও জনপ্রিয় তারকাদের ব্যবহার, এটিকে ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক প্রতীকে পরিণত করে। কলেজ হোস্টেল থেকে শুরু করে স্কুলের টিফিনবক্স, শহরের চা-দোকান থেকে অফিসের ক্যান্টিন—সবখানেই ছড়িয়ে পড়ে ম্যাগীর স্বাদ।

সংকট ও প্রত্যাবর্তন
তবে সাফল্যের পথে বড় ধাক্কা আসে ২০১৫ সালে। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে জানায়, ম্যাগিতে টেস্টমেকারে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি সীসা আছে। মুহূর্তেই সারা দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিক্রি নিষিদ্ধ হয়, বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয় কোটি কোটি প্যাকেট। অনেকেই ভেবেছিল, হয়তো এখানেই ম্যাগির যাত্রা শেষ। কিন্তু আদালতের নির্দেশে পুনঃপরীক্ষা করা হলে দেখা যায়, অনেক অভিযোগই অতিরঞ্জিত। সেই বছরের নভেম্বরেই নতুন আস্থা নিয়ে আবার বাজারে ফিরে আসে ম্যাগি। সেই ফিরে আসা যেন মানুষের ভালোবাসাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

আজকের ম্যাগি
বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া—প্রায় সবখানেই এটি প্রাত্যাহিক জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে ম্যাগি। প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় স্বাদে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ তৈরি হচ্ছে। যদিও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অতিরিক্ত সোডিয়াম ও প্রক্রিয়াজাত খাবার হিসেবে সতর্কবার্তা দেন, তবুও এর জনপ্রিয়তা অম্লান। দুই মিনিটে প্রস্তুত হওয়া এই খাবার যেন সময়ের সঙ্গেই প্রতিটি প্রজন্মের সঙ্গী হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, দ্য গার্ডিয়ান, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস 

/এনএ/
বিষয়:
ফুড ব্লগ
