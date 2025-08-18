জাম্বুরা এভাবে মেখে খেয়েছেন?

রসালো ফল জাম্বুরা চলে এসেছে বাজারে। ভিটামিন ও নানা উপকারী খনিজের উৎস এই ফল। জাম্বুরা মেখে ফেলতে পারেন কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, গুঁড়া মরিচ বা কাসুন্দি দিয়ে। জিভে জল আনা জাম্বুরা মাখা কীভাবে বানাবেন জেনে নিন।
যা যা লাগবে
জাম্বুরা- ১টা বড়
কাঁচা মরিচ – ২–৩টা (কুচি করা)
পেঁয়াজ – ১টা মাঝারি (স্লাইস বা কুচি করা)
ধনেপাতা কুচি– ২ টেবিল চামচ
কাসুন্দি- ১ চা চামচ
লবণ – স্বাদমতো
ভাজা মরিচ গুঁড়া- স্বাদ অনুযায়ী
যেভাবে বানাবেন
জাম্বুরার ভেতরের অংশ বা কোয়া বের করে নিন। হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে খানিকটা ঝুরো ঝুরো করে নিন। এতে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ কুচি, কাসুন্দি, ধনেপাতা কুচি, লবণ মেশান। শেষে ভাজা শুকনো মরিচ চটকে মিশিয়ে নিন। সব উপকরণ ভালোভাবে মাখিয়ে ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন যাতে স্বাদগুলো মিশে যায়।