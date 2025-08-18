X
জাম্বুরা এভাবে মেখে খেয়েছেন?

জীবনযাপন ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:০২
ছবি- কুকিং হাউজ বাই বিথি

রসালো ফল জাম্বুরা চলে এসেছে বাজারে। ভিটামিন ও নানা উপকারী খনিজের উৎস এই ফল। জাম্বুরা মেখে ফেলতে পারেন কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, গুঁড়া মরিচ বা কাসুন্দি দিয়ে। জিভে জল আনা জাম্বুরা মাখা কীভাবে বানাবেন জেনে নিন। 

যা যা লাগবে
জাম্বুরা- ১টা বড় 
কাঁচা মরিচ – ২–৩টা (কুচি করা) 
পেঁয়াজ – ১টা মাঝারি (স্লাইস বা কুচি করা) 
ধনেপাতা কুচি– ২ টেবিল চামচ 
কাসুন্দি- ১ চা চামচ
লবণ – স্বাদমতো 
ভাজা মরিচ গুঁড়া- স্বাদ অনুযায়ী 

যেভাবে বানাবেন
জাম্বুরার ভেতরের অংশ বা কোয়া বের করে নিন। হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে খানিকটা ঝুরো ঝুরো করে নিন। এতে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ কুচি, কাসুন্দি, ধনেপাতা কুচি, লবণ মেশান। শেষে ভাজা শুকনো মরিচ চটকে মিশিয়ে নিন। সব উপকরণ ভালোভাবে মাখিয়ে ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন যাতে স্বাদগুলো মিশে যায়।

রেসিপি
তীব্র স্রোতে পদ্মায় ডুবলো বালুবোঝাই বাল্কহেড
সাদাপাথর লুট: সিলেটের জেলা প্রশাসককে ওএসডি
ব্যবসায়ী এস আলমসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
ঢাকা কাস্টমসের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
চিকিৎসা পেশা নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্য রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানের শামিল: এনসিপি
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
