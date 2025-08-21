কনুই ও হাঁটুর কালোভাব দূর করতে যা করবেন

শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় কনুই ও হাঁটুতে ত্বক তুলনামূলকভাবে মোটা ও শুষ্ক হয়। নিয়মিত ঘষা, চাপ ও যত্নের অভাবে এই অংশগুলোতে মেলানিন জমে গাঢ় কালো দাগ তৈরি হয়। বিশেষ করে গরমকালে বা বেশি ধুলো-ময়লা পরিবেশে থাকলে এই সমস্যা আরও প্রকট হতে পারে। তবে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করলে সহজেই এই কালোভাব দূর করা সম্ভব।
১. লেবু ও মধুর প্যাক
লেবুর প্রাকৃতিক ব্লিচিং গুণ এবং মধুর ময়েশ্চারাইজিং উপাদান একসঙ্গে কাজ করে। একটি টুকরো লেবুর রসে সামান্য মধু মিশিয়ে কনুই ও হাঁটুতে ১৫ মিনিট ম্যাসাজ করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
২. বেসনের স্ক্রাব
এক টেবিল চামচ বেসন, আধা চামচ দই ও কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে লাগান। শুকিয়ে গেলে গোল করে ঘষে তুলে ফেলুন। এটি মরা কোষ দূর করে ত্বক উজ্জ্বল করে।
৩. নারকেল তেল
প্রতিদিন গোসলের পর কনুই ও হাঁটুতে নারকেল তেল ম্যাসাজ করুন। এতে ত্বক নরম হবে এবং শুষ্কতা কমবে, ফলে কালোভাবও ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।
৪. বেকিং সোডা ও দুধ
বেকিং সোডা ও দুধ মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করে কনুই ও হাঁটুতে ঘষুন। এটি প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করে এবং জমে থাকা ময়লা দূর করে।
৫. আলুর রস
আলুতে থাকা ক্যাটেকলেজ এনজাইম ত্বকের কালোভাব হালকা করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন কাঁচা আলুর রস ১০–১৫ মিনিট লাগিয়ে রাখুন এবং পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৬. শসার রস ও গোলাপজল
শসার রস ও গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে লাগালে ত্বক ঠান্ডা হয় এবং উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। এটি নিয়মিত ব্যবহারে কালচে ভাব অনেকটাই কমে আসে।
৭. পর্যাপ্ত পানি পান ও ঘুম
ভিতর থেকে ত্বক ভালো রাখতে হলে পানি খাওয়ার পরিমাণ বাড়ানো এবং পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করাও জরুরি।
জেনে নিন
- শক্ত করে ঘষা যাবে না
- হার্ড ব্রাশ ব্যবহার না করাই ভালো
- প্রয়োজনে স্কিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে