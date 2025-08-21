তালের পিঠা বানানোর রেসিপি জেনে নিন

বাজারে তাল উঠে গেছে। তাল মানেই পাকা মিষ্টি ঘ্রাণ আর নানা রকম পিঠার আয়োজন। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো তালের পিঠা। খুব বেশি উপকরণ লাগে না, আর ঘরেই সহজে বানিয়ে নেওয়া যায়। রেসিপি জেনে নিন।
যা লাগবে
পাকা তাল- ২টি (তালের রস নিতে হবে)
চালের গুঁড়া- ২ কাপ
ঘন দুধ- ১ কাপ
নারকেল কোড়া- ১ কাপ
গুড় বা চিনি- ১ কাপ (স্বাদমতো)
লবণ এক চিমটি
ঘি বা তেল- ভাজার জন্য
প্রস্তুত প্রণালি
১. প্রথমে তালের খোসা ফেলে বীজ ছাড়িয়ে রস বের করে নিন। রস যেন ভালোভাবে ছেঁকে নেওয়া হয় যাতে আঁশ না থাকে।
২. একটি প্যানে তালের রস, গুড়/চিনি ও নারকেল কোড়া একসঙ্গে দিয়ে অল্প আঁচে জ্বাল দিন। যখন মিশ্রণটি একটু ঘন হয়ে আসবে, তখন চুলা থেকে নামিয়ে নিন।
৩. এরপর এতে চালের গুঁড়া, লবণ ও দুধ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে ঘন একটা ব্যাটার তৈরি করুন। ব্যাটার যেন না বেশি পাতলা হয়, না বেশি ঘন।
৪. এখন ননস্টিক প্যানে হালকা তেল বা ঘি গরম করে চামচে করে ব্যাটার দিয়ে দিন। ঢেকে দিন কিছুক্ষণ।
৫. নিচের দিকটা সোনালি হয়ে গেলে উল্টে দিন। উভয় দিক ভাজা হলে নামিয়ে ফেলুন।
৬. গরম গরম পরিবেশন করুন।