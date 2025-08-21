তরকারিতে বেশি লবণ পড়ে গেলে কমাবেন যেভাবে

অনেক সময় ভুলবশত তরকারিতে লবণ বেশি হয়ে যায়। এতে পুরো খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে রান্নায় ভুল করে বেশি লবণ দেওয়া হলেও আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কিছু কৌশল মেনে চললে বেশি লবণের সমস্যাকে সহজেই সামাল দেওয়া যায়।
১. আলু ব্যবহার করুন
তরকারিতে একটি বা দুটি খোসা ছড়ানো কাঁচা আলু দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। আলু অতিরিক্ত লবণ শোষণ করে নেবে। পরিবেশনের আগে আলুটি তুলে ফেলুন।
২. অতিরিক্ত সবজি যোগ করুন
তরকারিতে একই ধরনের বা মানানসই আরও কিছু সবজি যোগ করলে লবণের মাত্রা কমে যাবে। এতে খাবারের পরিমাণও বেড়ে যাবে।
৩. পানি দিয়ে পাতলা করুন
যদি ঝোল বেশি হয়, তাহলে কিছুটা গরম পানি যোগ করুন। তবে মনে রাখবেন, এতে মসলার স্বাদ হালকা হয়ে যেতে পারে, তাই প্রয়োজনে সামান্য মসলা বাড়িয়ে নিন।
৪. দই বা টমেটো যোগ করুন
কারি বা ভাজি জাতীয় রান্নায় এক চামচ দই বা টমেটো যোগ করলে টক স্বাদে লবণের ঝাঁঝালো ভাব অনেকটাই কমে যাবে।
৫. ডো বা ময়দার পিণ্ড ব্যবহার করুন
কখনও কখনও রান্নায় এক টুকরো ময়দা বা আটা দিয়ে বানানো ছোট পিণ্ড ফেলে দিলে সেটিও লবণ শোষণ করে নেয়। পরে অবশ্যই তা তুলে ফেলতে হবে।
৬. নারকেলের দুধ বা ক্রিম ব্যবহার করুন
যেসব তরকারিতে মানায়, সেখানে সামান্য নারকেলের দুধ বা দুধ-ক্রিম ব্যবহার করলে লবণের তীব্রতা কমে যায় এবং খাবারে বাড়তি স্বাদও যুক্ত হয়।