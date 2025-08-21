X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তরকারিতে বেশি লবণ পড়ে গেলে কমাবেন যেভাবে

জীবনযাপন ডেস্ক
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫১আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫১
ছবি- সংগৃহীত

অনেক সময় ভুলবশত তরকারিতে লবণ বেশি হয়ে যায়। এতে পুরো খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে রান্নায় ভুল করে বেশি লবণ দেওয়া হলেও আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কিছু কৌশল মেনে চললে বেশি লবণের সমস্যাকে সহজেই সামাল দেওয়া যায়।

১. আলু ব্যবহার করুন
তরকারিতে একটি বা দুটি খোসা ছড়ানো কাঁচা আলু দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। আলু অতিরিক্ত লবণ শোষণ করে নেবে। পরিবেশনের আগে আলুটি তুলে ফেলুন।

২. অতিরিক্ত সবজি যোগ করুন
তরকারিতে একই ধরনের বা মানানসই আরও কিছু সবজি যোগ করলে লবণের মাত্রা কমে যাবে। এতে খাবারের পরিমাণও বেড়ে যাবে।

৩. পানি দিয়ে পাতলা করুন
যদি ঝোল বেশি হয়, তাহলে কিছুটা গরম পানি যোগ করুন। তবে মনে রাখবেন, এতে মসলার স্বাদ হালকা হয়ে যেতে পারে, তাই প্রয়োজনে সামান্য মসলা বাড়িয়ে নিন।

৪. দই বা টমেটো যোগ করুন
কারি বা ভাজি জাতীয় রান্নায় এক চামচ দই বা টমেটো যোগ করলে টক স্বাদে লবণের ঝাঁঝালো ভাব অনেকটাই কমে যাবে।

৫. ডো বা ময়দার পিণ্ড ব্যবহার করুন
কখনও কখনও রান্নায় এক টুকরো ময়দা বা আটা দিয়ে বানানো ছোট পিণ্ড ফেলে দিলে সেটিও লবণ শোষণ করে নেয়। পরে অবশ্যই তা তুলে ফেলতে হবে।

৬. নারকেলের দুধ বা ক্রিম ব্যবহার করুন
যেসব তরকারিতে মানায়, সেখানে সামান্য নারকেলের দুধ বা দুধ-ক্রিম ব্যবহার করলে লবণের তীব্রতা কমে যায় এবং খাবারে বাড়তি স্বাদও যুক্ত হয়।

/এনএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ভারতে কর্মী সংকটে হুমকির মুখে বিমান নিরাপত্তা
ভারতে কর্মী সংকটে হুমকির মুখে বিমান নিরাপত্তা
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে কয়েক বছর লেগে যাবে: প্রেস সচিব
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে কয়েক বছর লেগে যাবে: প্রেস সচিব
রানী হামিদের হাত থেকে পুরস্কার নিলেন চ্যাম্পিয়ন পরাগ
রানী হামিদের হাত থেকে পুরস্কার নিলেন চ্যাম্পিয়ন পরাগ
‘এনবিআরের দুই বিভাগের প্রধান যেকোনও ক্যাডার থেকে পদায়ন হবে’ 
‘এনবিআরের দুই বিভাগের প্রধান যেকোনও ক্যাডার থেকে পদায়ন হবে’ 
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media