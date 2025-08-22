যে ৫ ধরনের মানুষকে এড়িয়ে চলা জরুরি

X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
যে ৫ ধরনের মানুষকে এড়িয়ে চলা জরুরি

জীবনযাপন ডেস্ক
২২ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৩
ছবি- সংগৃহীত

কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের ব্যক্তিগত উন্নতি, মানসিক শান্তি এবং সুখের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান। সঠিক বন্ধু ও সম্পর্ক আমাদের এগিয়ে নিতে সাহায্য করে, আবার ভুল মানুষ আমাদের ভেতর থেকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। সম্পর্কে ভারসাম্য রাখতে হলে ইতিবাচক, সহায়ক ও আন্তরিক মানুষের সঙ্গে সময় কাটানো উচিত। যারা শুধু কষ্ট, চাপ ও নেতিবাচকতা নিয়ে আসে, তাদের এড়িয়ে চলাই মানসিক শান্তির জন্য সেরা সিদ্ধান্ত। জেনে নিন মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে কাদের দূরে রাখবেন। 

১. সবসময় নেগেটিভ কথা বলে যারা
নেতিবাচক চিন্তা ছড়ানো মানুষ সবসময়ই সমস্যা খুঁজে বেড়ান, সমাধান নয়। তাদের সঙ্গে বেশি সময় কাটালে আপনার নিজের মনোভাবও নেতিবাচক হয়ে উঠতে পারে।

২. যারা আপনাকে ব্যবহার করে
অনেকেই শুধু নিজের স্বার্থের জন্য সম্পর্ক করে। প্রয়োজনে কাছে আসে, কাজ শেষ হলে দূরে সরে যায়। এই ধরনের মানুষকে চিহ্নিত করে দূরে থাকাই শ্রেয়।

৩. হিংসুক মানুষ
যারা আপনার সাফল্যে খুশি হতে পারে না, বরং হিংসা করেন- তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আপনার আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। সাফল্যে যারা সত্যি আনন্দিত হন, তারাই আপনার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী।

৪. গসিপপ্রিয় ও পরনিন্দুক
সবসময় অন্যের বদনাম করে বেড়ানো মানুষ আপনাকেও একদিন একইভাবে আঘাত করবে। এরা গোপন কথা রক্ষা করতে জানে না, তাই তাদের থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ।

৫. সবকিছুতে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় যারা
যারা সবসময় আপনার জীবনযাত্রা, সিদ্ধান্ত ও পছন্দ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তারা ধীরে ধীরে আপনার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। এই ধরনের মানুষ আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। 

তথ্যসূত্র: সাইকোলোজি টুডে, ভেরি ওয়েল মাইন্ড 

/এনএ/
