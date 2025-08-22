তিন স্বাদে বেগুন ভর্তা

গরম ভাতের সঙ্গে বেগুন ভর্তার জুড়ি নেই। ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে নতুন স্বাদ আনা যায় বেগুন ভর্তায়। তিন স্বাদের বেগুন ভর্তার সহজ রেসিপি জেনে নিন।
১. ক্লাসিক বেগুন ভর্তা
উপকরণ
বেগুন – ২টি (মাঝারি সাইজ)
পেঁয়াজ কুচি – ২ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ – ২টি
সরিষার তেল – ১ টেবিল চামচ
লবণ – পরিমাণ মতো
প্রণালি
বেগুন চুলায় পোড়ান বা ভেজে নিন। খোসা ছাড়িয়ে চটকে নিন। এবার পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, সরিষার তেল ও লবণ মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে পরিবেশন করুন। -
২. টমেটো–ধনেপাতা বেগুন ভর্তা
উপকরণ
বেগুন – ২টি
টমেটো – ১টি (ভাজা বা পোড়া)
ধনেপাতা কুচি – ১ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ – ২টি
পেঁয়াজ কুচি – ১ টেবিল চামচ
লবণ – স্বাদ মতো
প্রণালি
বেগুন ও টমেটো পোড়ান। খোসা ছাড়িয়ে চটকে নিন। এবার ধনেপাতা, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ ও লবণ মিশিয়ে নিন। টক–ঝাল স্বাদের এই ভর্তা গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগে।
৩. শুকনা মরিচ–রসুন বেগুন ভর্তা
উপকরণ
বেগুন – ২টি
শুকনা মরিচ – ২–৩টি
রসুন কোয়া – ৩টি
সরিষার তেল – ১ টেবিল চামচ
লবণ – স্বাদ মতো
প্রণালি
শুকনা মরিচ ও রসুন হালকা ভেজে নিন। বেগুন পোড়ানো বা ভেজে খোসা ছাড়িয়ে চটকে নিন। এবার ভাজা মরিচ, রসুন, লবণ ও সরিষার তেল মিশিয়ে দিন। এতে ভর্তায় ঝাঁঝালো ও মজাদার স্বাদ আসবে।