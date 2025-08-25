রোদ থেকে ত্বক বাঁচাবে সানস্ক্রিন

প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সূর্যের আলো আমাদের শরীরের জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি এর অতিরিক্ত ও ক্ষতিকর প্রভাব ত্বকের জন্য মারাত্মক হতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রোদে ঘোরাফেরা আমাদের ত্বকে বয়সের ছাপ, দাগ, রোদে পোড়া ও এমনকি স্কিন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। তাই ত্বক রক্ষা করতে সানস্ক্রিন ব্যবহার আজকাল আর বিলাসিতা নয়—এটা একটি জরুরি স্কিন কেয়ার রুটিন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাধারণত দুই ধরণের অতিবেগুনি রশ্মি আমাদের ত্বকের ক্ষতি করে। ইউভি-এ ত্বকের গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে, এবং এর ফলে ত্বক কুঁচকে যাওয়া, ডিএনএ এর ক্ষতি হওয়া, বয়সের তুলনায় ত্বকে বেশি ভাঁজ পড়াসহ নানা ধরণের সমস্যা তৈরি হতে পারে। ইউভি-বি ত্বকের উপরের দিকের স্তরগুলোতে প্রবেশ করতে পারে, এবং এর ফলে ত্বক পুড়ে যাওয়া (সানবার্ন), এমনকি ত্বকের ক্যানসার পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে।
সানস্ক্রিন ত্বককে অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করতে ত্বকের উপরিভাগে একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে, এবং এই স্তরের সাহায্যে ত্বকে অতিবেগুনি রশ্মির প্রবেশ রোধ করে। বাজারে দুই ধরনের সানস্ক্রিন প্রচলিত রয়েছে, ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল সানস্ক্রিন। ফিজিক্যাল সানস্ক্রিনে জিংক অক্সাইড বা টাইটেনিয়াম অক্সাইড থাকে, এবং এটি মূলত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে প্রতিফলিত করে ত্বকের গভীরে প্রবেশে বাঁধা দেয়। কেমিক্যাল সানস্ক্রিনে অক্সিবেনজোন বা অক্টোক্রাইনের মত উপাদানগুলো অতিবেগুনি রশ্নিকে তাপে রূপান্তরিত করে ত্বকের বাইরে রাখে।
বাংলাদেশের মতো ক্রান্তীয় অঞ্চলগুলোতে সূর্যের আলো সারাবছর তুলনামূলক সরাসরি পড়ায় এই অঞ্চলের সূর্যের আলোতে অতিবেগুনি রশ্মির পরিমাণ অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি থাকে। এছাড়া বাংলাদেশে প্রতিদিন ১০-১২ ঘণ্টা পর্যন্ত বাইরে সূর্যের আলো থাকে। ফলে নিয়মিত বাইরে চলাচল করা লাগে এমন সবার রোদের কারণে ত্বকের নানান সমস্যা হবার ঝুঁকিও বেশি। এছাড়া বাংলাদেশের আবহাওয়াতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হবার কারণে পানিশূন্যতা এবং রোদের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকে ছত্রাক সংক্রমণ, ত্বকের লোমকূপ বন্ধ হয়ে চুলকানি, অতিরিক্ত ঘাম, ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা যায়। বিভিন্ন গবেষণায় এটিও দেখা যায় কোনও ধরনের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়া যারা দীর্ঘদিন দিনের বড় সময় সরাসরি রোদের মধ্যে থাকেন তাদের ত্বকের ক্যানসার হবার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে বেশি। এছাড়া বাংলাদেশের মানুষের ত্বকে প্রাকৃতিকভাবে মেলানিনের পরিমাণ বেশি। তবে ত্বকে অতিরিক্ত অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশ করলে ত্বকের প্রাকৃতিক মেলানিন উৎপাদন বেড়ে যায়, যার ফলে ত্বকের বিভিন্ন জায়গায় কালো ছোপ পড়া, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ত্বকের রঙ, এবং মেলাসমা নামের রোগের সংক্রমণ হবার ঝুঁকি থাকে।
সানস্ক্রিন এসব সমস্যা থেকে অনেকাংশেই সুরক্ষা দিতে পারে। তবে সানস্ক্রিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো মেনে চলা জরুরি-
- পরিমাণ মতো সানস্ক্রিন ব্যবহার করা। বেশিরভাগ মানুষ সাধারণত প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণভাবে বলা হয় ‘২ আঙুল পরিমাণ’ সানস্ক্রিন অর্থাৎ দুই আঙুলে (ইন্ডেক্স ও মিডল ফিঙ্গার) একটি করে সানস্ক্রিনের সরু লাইন। এটি যথেষ্ট পুরো মুখ ও গলার জন্য।
- ঘাম, পানি, কিংবা হাতের ঘষা লেগে সানস্ক্রিন উঠে যেতে পারে। এজন্য টানা রোদে থাকলে অন্তত দুই ঘণ্টা পরপর সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি।
- ‘ব্রড স্প্রেকট্রাম’ সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি। এই ধরনের সানস্ক্রিন ইউভি-এ এবং ইউভি-বি দুই ধরনের অতিবেগুনি রশ্মি থেকেই সুরক্ষা দেয়।
- কেমিক্যাল সানস্ক্রিন শরীরে ব্যবহারের পর কার্যকর হতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় নেয়। কাজেই সেটি মাথায় রেখে সময় মতো সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত
- সঠিক এস পি এফ এর সানস্ক্রিন ব্যবহার করা খুব জরুরি। এস পি এফ বা সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর সূর্যরশ্মির কতটুকু অতিবেগুনি রশ্মির প্রবেশ একটি নির্দিষ্ট সানস্ক্রিন ঠেকাতে পারে তার পরিমাণ। এসপিএফ ৩০ সানস্ক্রিন প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ ক্ষতিকর রশ্মিকে প্রতিহত করে, এসপিএফ ৫০ সানস্ক্রিন করে ৯৮% পর্যন্ত।
বংলাদেশের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে সূর্যের আলো থেকে ত্বকের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অনেক সময়ই কিছুটা জানার ঘাটতি বা যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে ত্বকের ওপর রোদের এই ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর বেশিরভাগই দীর্ঘমেয়াদী, তাই নিয়মিত যত্ন এবং কিছু নিয়ম মেনে না চললে আকস্মিকভাবেই নানা ধরনের ত্বকের জটিলতায় পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। নিয়মিত মানসম্মত সানস্ক্রিন ব্যবহার এসব সমস্যা থেকে দিতে পারে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা।