সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
শুঁটকি রান্নায় গন্ধ কমানোর উপায় জেনে নিন

জীবনযাপন ডেস্ক
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৩
শুঁটকি মাছ বাঙালির রান্নাঘরে বরাবরেরই এক বিশেষ পদ। ভর্তা থেকে ভুনা—শুঁটকির নানা পদ অনেকেরই ভীষণ প্রিয়। তবে সমস্যা একটাই, শুঁটকি রান্নায় যে গন্ধ হয় তা অনেক সময় অসহ্য লাগে, বিশেষ করে যাদের শুঁটকি খাওয়ার অভ্যাস নেই। অথচ কিছু সহজ কৌশল মানলে গন্ধ অনেকটাই কমানো যায়, আবার স্বাদও অটুট থাকে।

শুঁটকি ভিজিয়ে ধোয়া 
শুঁটকি রান্নার আগে অবশ্যই ভালোভাবে ভিজিয়ে ধুতে হবে। কুসুম গরম পানিতে ১৫২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে শুঁটকির গন্ধ অনেকটাই কমে যায়। চাইলে ভেজানোর সময় পানিতে সামান্য লবণ বা ভিনেগারও মেশানো যেতে পারে।

লেবুর রস বা ভিনেগার ব্যবহার
শুঁটকি ভাজার বা ভুনার আগে লেবুর রস ছিটিয়ে নিলে গন্ধ কমে যায়। ভিনেগারও ব্যবহার করা যায় সামান্য পরিমাণে। এতে শুঁটকি খেতে আরও সুস্বাদু লাগে।

রসুন, আদা পেঁয়াজ
রান্নায় রসুন, আদা আর পেঁয়াজ বেশি করে ব্যবহার করলে শুঁটকির গন্ধ অনেকটাই কমে যায়। বিশেষ করে ভর্তা বা ভুনায় রসুন ভেজে দিলে গন্ধ কমে গিয়ে দারুণ স্বাদও তৈরি হয়।

মরিচ ধনেপাতা
সবুজ মরিচ, শুকনা মরিচ আর ধনেপাতা শুঁটকির স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি গন্ধ ঢেকে দেয়। তাই রান্নার শেষে কাঁচা মরিচ আর ধনেপাতা মিশিয়ে দিন।

তিল বা সরিষার তেল ব্যবহার
সরিষার তেল বা তিলের তেল শুঁটকির স্বাদ বাড়ায় এবং গন্ধও কমিয়ে আনে। ভর্তা করার সময় কাঁচা সরিষার তেল দিলে শুঁটকির মৌ মৌ গন্ধ থাকে না।

রান্নার সময় ঢাকনা ব্যবহার
শুঁটকি ভাজার সময় রান্নাঘরে গন্ধ বেশি ছড়ায়। তাই ফ্রাই বা ভুনা করার সময় ঢাকনা দিয়ে রাখলে গন্ধ কম ছড়াবে। রান্নার পর জানালা খোলা রাখলে দ্রুত গন্ধ বের হয়ে যায়।

রান্নার শেষে লেবু
শুঁটকি রান্নার পর পরিবেশনের আগে উপরে এক চামচ লেবুর রস ছিটিয়ে দিলে স্বাদ বাড়ে এবং গন্ধও কমে যায়।

