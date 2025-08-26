টয়লেটের বোটকা গন্ধ দূর করার কার্যকর কিছু উপায় জেনে নিন

টয়লেটের বোটকা গন্ধ অস্বস্তি তৈরি করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যতই বজায় রাখা হোক, অনেক সময়ই টয়লেটের ভেতরে বাজে গন্ধ থেকে যায়। তবে কিছু সহজ কৌশল অনুসরণ করলে এই গন্ধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
নিয়মিত পরিষ্কার রাখা
বোটকা গন্ধের মূল কারণ হলো জীবাণু ও ময়লা জমে থাকা। তাই প্রতিদিন একবার হলেও টয়লেট ব্রাশ দিয়ে কমোড পরিষ্কার করা জরুরি। সপ্তাহে অন্তত দুই দিন শক্তিশালী টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করলে দীর্ঘস্থায়ী সতেজতা পাওয়া যায়।
ভেন্টিলেশন নিশ্চিত করা
টয়লেটের জানালা বা ভেন্ট ফ্যান সবসময় খোলা রাখুন। বাতাস চলাচল না থাকলে ভেতরের আর্দ্রতা জমে গিয়ে গন্ধ তৈরি করে। এক্সহস্ট ফ্যান ব্যবহার করলে গন্ধ দ্রুত বের হয়ে যায়।
বেকিং সোডা ও ভিনেগার ব্যবহার
প্রাকৃতিক উপায়ে গন্ধ দূর করতে বেকিং সোডা ও ভিনেগার খুব কার্যকর। প্রতি সপ্তাহে একবার কমোড বা ড্রেনে আধা কাপ বেকিং সোডা দিয়ে তার ওপর ভিনেগার ঢেলে দিন। কয়েক মিনিট পর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে জীবাণু নষ্ট হবে এবং বাজে গন্ধ কমে যাবে।
লেবু ও লবঙ্গ
টয়লেটের এক কোণে কয়েকটি লেবুর খোসা রেখে দিন। চাইলে লেবুর সঙ্গে কয়েকটি লবঙ্গ গেঁথে রাখতে পারেন। এতে প্রাকৃতিক সুগন্ধ ছড়াবে এবং গন্ধ শোষণ হবে।
এয়ার ফ্রেশনার বা এসেনশিয়াল অয়েল
আজকাল বাজারে নানা ধরনের এয়ার ফ্রেশনার পাওয়া যায়। তবে কৃত্রিম ঘ্রাণে অনেকের অ্যালার্জি হতে পারে। বিকল্প হিসেবে ল্যাভেন্ডার, লেমনগ্রাস বা টি-ট্রি অয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে। কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল তুলা বা পানিতে মিশিয়ে রেখে দিলেই পরিবেশ সতেজ হয়ে উঠবে।
টয়লেট ম্যাট ও তোয়ালে ধোয়া
অনেক সময় বোটকা গন্ধ শুধু কমোড থেকে নয়, পুরোনো ম্যাট বা ভেজা তোয়ালের কারণেও হয়। তাই নিয়মিত এগুলো ধুয়ে রোদে শুকানো উচিত।