ধাপে ধাপে নো মেকআপ লুক আনবেন যেভাবে

আজকাল নো মেকআপ লুক ভীষণ জনপ্রিয়। বিয়ের অনুষ্ঠান হোক কিংবা ঘরোয়া পার্টি, অনেকেই চান এমন একটি লুক, যেখানে ত্বক ও সৌন্দর্য দুটোই থাকবে একেবারে স্বাভাবিক। ধাপে ধাপে লুকটি কীভাবে ক্রিয়েট করবেন জেনে নিন।
১। ত্বকের প্রস্তুতি
মুখ ভালোভাবে ক্লিনজার দিয়ে ধুয়ে নিন। টোনার ব্যবহার করলে ত্বক সতেজ থাকবে। হালকা ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন, যাতে ত্বক মসৃণ হয়। বাইরে গেলে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন।
২। হালকা বেস তৈরি
ভারী ফাউন্ডেশন না নিয়ে বিবি ক্রিম বা টিন্টেড ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। ডার্ক সার্কেল বা দাগ থাকলে কনসিলার দিয়ে ঢেকে নিন। চাইলে সেট করার জন্য হালকা ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার ব্যবহার করা যায়।
৩। চোখের সাজ
ভ্রু একটু গোছাতে ব্রাউন পেন্সিল বা জেল ব্যবহার করুন। চোখে হালকা নিউড বা পিচ টোনের আইশ্যাডো লাগান। এক লেয়ারের বেশি না দিয়ে মাসকারা ব্যবহার করুন, চোখ উজ্জ্বল দেখাবে।
৪। গালের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় থাকুক
হালকা পিঙ্ক বা পিচ ব্লাশ ব্যবহার করুন। সামান্য হাইলাইটার ব্যবহার করলে ত্বকে প্রাকৃতিক গ্লো আসবে।
৫। ঠোঁটের শেষ টাচ
প্রথমে ঠোঁটে লিপ বাম লাগান। চাইলে হালকা টিন্টেড লিপ বাম বা নিউড/সফট পিঙ্ক লিপ গ্লস ব্যবহার করতে পারেন। ব্যস এতটুকুই!