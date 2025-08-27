X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মোগলাই পরোটা বানানোর রেসিপি জেনে নিন

জীবনযাপন ডেস্ক
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১২আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১২
ছবি- আফসারা'স মিনি কিচেন

মোগলাই পরোটা খেতে কে না ভালোবাসে! বাইরে খাস্তা আর ভেতরে ডিম-কিমার মজাদার পুরের স্বাদযুক্ত এই পরোটা বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর উপায়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন। রেসিপি জেনে নিন। 

উপকরণ

ডো/আটা মাখার জন্য:
ময়দা– ২ কাপ
লবণ- আধা চা চামচ
ডিম– ১টি
তেল – ২ টেবিল চামচ
পানি – প্রয়োজন মতো

ফিলিং/ভর্তার জন্য:
ডিম – ২টি
কিমা (গরু/মুরগি) – আধা কাপ (সেদ্ধ বা হালকা ভাজা)
পেঁয়াজ কুচি – ২ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচ কুচি – ২টি
ধনেপাতা কুচি– ১ টেবিল চামচ
লবণ – স্বাদ মতো
গোলমরিচ/মরিচ গুঁড়া – আধা চা চামচ
আদা-রসুন বাটা – আধা চা চামচ

ভাজার জন্য:
তেল – পরিমাণ মতো

প্রস্তুত প্রণালি
একটি বড় পাত্রে ময়দা, লবণ, তেল ও ডিম নিয়ে মেখে নিন। আস্তে আস্তে পানি দিয়ে নরম ডো তৈরি করুন। ভেজা কাপড়ে ঢেকে অন্তত ৩০ মিনিট রেখে দিন।

একটি বাটিতে ডিম ফাটিয়ে নিন। তার সাথে সেদ্ধ বা হালকা ভাজা কিমা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, আদা-রসুন বাটা, লবণ ও মসলা মিশিয়ে নিন।

ডো থেকে একটি বল নিয়ে পাতলা করে বড় রুটি বেলুন। মাঝখানে ফিলিং ঢেলে চার দিক মুড়ে দিন (এভাবে প্যাকেটের মতো আকৃতি হবে)। ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করুন। মুড়ে রাখা পরোটা তেলে দিয়ে মাঝারি আঁচে দুই দিক সোনালি করে ভেজে নিন। কেটে গরম গরম পরিবেশন করুন।

/এনএ/
বিষয়:
রেসিপি
সম্পর্কিত
গরুর ঝাল ভুনা রান্নার রেসিপি জেনে নিন
তালের মালাই কাস্টার্ড বানানোর রেসিপি জেনে নিন
তিন স্বাদে বেগুন ভর্তা
সর্বশেষ খবর
ফ্রান্সসহ চার দেশে এনআইডি কার্যক্রমে সরকারের সম্মতি পেলো ইসি
ফ্রান্সসহ চার দেশে এনআইডি কার্যক্রমে সরকারের সম্মতি পেলো ইসি
মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু
মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু
প্রীতির হ্যাটট্রিকে নেপালকে আবার হারালো বাংলাদেশ
প্রীতির হ্যাটট্রিকে নেপালকে আবার হারালো বাংলাদেশ
গায়ানার নাগরিক স্টাফলি ৫ দিনের রিমান্ডে
বিমানবন্দরে ১৩০ কোটি টাকার কোকেন জব্দগায়ানার নাগরিক স্টাফলি ৫ দিনের রিমান্ডে
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
ডাকসুর ভিপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুমমেটকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ, পুলিশে সোপর্দ
ডাকসুর ভিপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুমমেটকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ, পুলিশে সোপর্দ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media