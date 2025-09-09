লেমন গার্লিক চিকেন বানানোর সহজ উপায়

লেমন গার্লিক চিকেন এমন একটি ডিশ যেখানে কোনও একটি উপকরণের তীব্র স্বাদ পাবেন না। থাকবে একটু লেবুর টক স্বাদ আর রসুনের সুবাস। সাথে কিছু নানা রঙের সটে ভেজিটেবল। পুরোটা মিলে আরামদায়ক উদরপূর্তির আয়োজন-
কী কী লাগবে
মুরগির মাংস (ব্রেস্ট পিস)– ৫০০ গ্রাম
রসুন কুচি– ১ টেবিল চামচ
লেবুর রস– ৩ টেবিল চামচ
অলিভ অয়েল বা ভেজিটেবল অয়েল– ২ টেবিল চামচ
গোলমরিচ গুঁড়ো– ১ চা চামচ
লবণ– পরিমাণমতো
শুকনা মরিচ ফ্লেক্স (ঐচ্ছিক)– আধা চা চামচ
প্রস্তুত প্রণালী
রান্নার আগে ৩০ মিনিট রাখুন মেরিনেশনের জন্য। মুরগির টুকরো ধুয়ে রসুন কুচি, লেবুর রস, তেল, লবণ, গোলমরিচ দিয়ে মেরিনেট করুন। অন্তত ৩০ মিনিট ঢেকে রেখে দিন। এরপর প্যানে অল্প তেল গরম করুন। মেরিনেট করা মুরগি মাঝারি আঁচে সেঁকে নিন যতক্ষণ না সোনালি বাদামী হয়। ঢেকে হালকা আঁচে ১০ থেকে ১২ মিনিট রান্না করুন। রান্না প্রায় শেষ হয়ে এলে সামান্য লেবুর খোসার গ্রেট ছড়িয়ে দিন। সামান্য গার্লিক সস পাশে দিয়ে দিন। গারলিক সস বানাবেন কীভাবে
রসুন কুচি– ৬/৭ কোয়া
মাখন– ২ টেবিল চামচ
অলিভ অয়েল– ২ টেবিল চামচ
হোয়াইট ক্রিম– আধা কাপ
লবণ– স্বাদমতো
গোলমরিচ– গুঁড়ো খুবই সামান্য
লেবুর রস– ১ চা চামচ (ঐচ্ছিক)
প্যানে মাখন ও অলিভ অয়েল গরম করুন। কুচি করা রসুন হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত ১ থেকে ২ মিনিট ভাজুন। হালকা আঁচে ক্রিম ঢালুন এবং নাড়তে থাকুন। সসটি হালকা ঘন হওয়া পর্যন্ত ২ থেকে ৩ মিনিট রান্না করুন। লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে স্বাদ ঠিক করুন। চাইলে লেবুর রস ছিটিয়ে দিন।
সাথে থাকুক সটে ভেজিটেবল। এতে স্বাদ এবং পুষ্টি দুটোই বাড়বে। পেটও ভরে যাবে। খেয়াল রাখবেন সবজিগুলো কোনভাবেই যেন রং না হারায়। এরজন্য টাইমিংটা সবচেয়ে জরুরি। এবং সেদ্ধ সবজি যখন প্যানে দেবেন তারপর বেশিক্ষণ নাড়াচাড়া করা যাবে না। যে ভেজিটেবলগুলো ভালো মানাবে
ব্রোকলি এক কাপ, ক্যাপসিকাম (নানা রঙের মিলিয়ে এক কাপ), গাজর (পাতলা লম্বা করে কাটা), বিনস (আধা কাপ), মাশরুম (এক কাপ)। সাথে থাকবে–
অলিভ অয়েল– ১ টেবিল চামচ
রসুন কুচি– ১ চা চামচ
লবণ– পরিমাণমতো
গোলমরিচ– গুঁড়ো আধা চা চামচ
লেবুর রস– ১ চা চামচ
ব্রোকলি ও গাজর হালকা লবণ পানিতে ১ থেকে ২ মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। প্যানে অলিভ অয়েল গরম করুন। রসুন কুচি হালকা করে ভাজুন। এরপর সব ভেজিটেবল দিয়ে ৩ থেকে ৪ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। লবণ, গোলমরিচ ছিটিয়ে দিন। শেষে লেবুর রস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।