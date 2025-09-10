X
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
ডায়েট মানে কি না খেয়ে থাকা?

জীবনযাপন ডেস্ক
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৭আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৭
নাগরিক জীবনে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ একটু ওজন বাড়লে ডায়েট করার কথা ভাবেন। কেউ ভাত কম খেয়ে সবজি বেশি খান, কেউ লম্বা সময় না খেয়ে থাকেন, আবার কেউ অনলাইনে দেখা নানা টিপস মোতাবেক খাওয়া দাওয়া করে থাকেন। কিন্তু ডায়েট আসলে কী। না খেয়ে থাকলে সেটাকে ডায়েট বলা হয় কি?

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ডায়েট মানে না খেয়ে থাকা নয়। বরং ডায়েট মানে হলো সঠিক ও পরিমিত খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা, যাতে শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি মেলে এবং সুস্থ থাকা যায়। অনেকে ভুলভাবে মনে করেন ডায়েট মানেই খাবার কম খাওয়া বা একেবারেই না খাওয়া, কিন্তু এটি স্বাস্থ্যকর নয় এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ডায়েট মানে খাবার খাওয়া, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সাথে খাওয়া। না খেয়ে থাকা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, বরং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়াই আসল ডায়েট।

ডায়েট শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, প্রতিদিনের নিয়মিত খাবারের ধরন। শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার নির্বাচন করা। ওজন নিয়ন্ত্রণ, রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সুষম খাদ্য পরিকল্পনা। অর্থাৎ, ডায়েট হলো খাবার বাদ দেওয়া নয়, বরং খাবারের পরিমাণ, ধরণ ও সময় নিয়ন্ত্রণ করা।

কেন না খেয়ে থাকা ডায়েট নয়

শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল, প্রোটিন না পেলে দুর্বলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। কাজের শক্তি না থাকায় মাথা ঘোরা, ক্লান্তি দেখা দেয়। একেবারে না খেলে শরীর ক্যালোরি পোড়ানো কমিয়ে দেয়, ফলে ওজন কমার বদলে বেড়ে যায়। নারীদের ক্ষেত্রে মাসিক অনিয়ম হতে পারে।

স্বাস্থ্যকর ডায়েট কেমন হওয়া উচিত

স্বাস্থ্যকর ডায়েটে সুষম খাদ্য থাকবে। যেমন প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডাল), কার্বোহাইড্রেট (ভাত, রুটি), ফ্যাট (অলিভ অয়েল, বাদাম), ভিটামিন ও মিনারেল (ফল, সবজি)। নিয়ম করে পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে। খাবারের সময় ঠিক রাখতে হবে। এবং যাই খান না কেন আপনার বর্তমান ওজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করতে হবে।

অনলাইন টিপস দেখে ডায়েট করবেন না

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, ওয়েবসাইটে অসংখ্য ডায়েট টিপস পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলো হুবহু অনুসরণ করা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। মনে রাখবেন, অনলাইনে দেওয়া ডায়েট প্ল্যান সাধারণভাবে লেখা হয়, কোনও ব্যক্তির ওজন, বয়স, স্বাস্থ্য সমস্যা, লাইফস্টাইল বিবেচনা করা হয় না। ফলে একই ডায়েট একজনের জন্য ভালো হলেও অন্যজনের জন্য বিপদজনক হতে পারে। অনেক টিপস বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়। কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফ্যাট, প্রোটিন বা কম কার্বোহাইড্রেট শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। 

অনলাইনে প্রচলিত ডায়েট (যেমন: ক্র্যাশ ডায়েট, কিটো, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং) ঠিকভাবে না করলে ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতি হতে পারে। এর ফলে চুল পড়া, ত্বকের সমস্যা, ক্লান্তি, হরমোনাল ইমব্যালান্স হতে পারে। অনেকেই না খেয়ে বা একেবারে কম খেয়ে ওজন কমানোর চেষ্টা করেন, যা হাইপোগ্লাইসেমিয়া, গ্যাস্ট্রিক, লিভার বা কিডনির সমস্যা বাড়াতে পারে।

