বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেনে মন জয়

জীবনযাপন ডেস্ক
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪০আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪০
সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেনে মন জয়

সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন একটি জনপ্রিয় চাইনিজ-স্টাইল ডিশ, যেখানে মুরগির মাংস নানা ধরনের টক-মিষ্টি সসে মেশানো হয়। চাইলেই এটা আপনি বিশেষ আয়োজনে পোলাও বা ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে টেবিলে পরিবেশন করতে পারেন। নুডুলসের সাথেও বেশ লাগে।

উপকরণ

মুরগির বুকের মাংস ৩০০ গ্রাম (পাতলা কিউব বা লম্বা করে কাটা)

লবণ পরিমাণ মতো

সাদা কালো গোলমরিচ

গুঁড়া আধা চা চামচ

সয়া সস ১ টেবিল চামচ

কর্নফ্লাওয়ার ২/৩ টেবিল চামচ

টমেটো সস ৩ টেবিল চামচ

সয়া সস ১ টেবিল চামচ

ম্যাগি সস ১ টেবিল চামচ

চিনি ১ টেবিল চামচ

ক্যাপসিকাম লাল ও সবুজ, কিউব করে কাটা

টমেটো ১ কাপ মাঝারি কিউব করে কাটা

পেঁয়াজ চারটা (চার ভাগ করা)

রসুন কুচি ১ চা চামচ

প্রস্তুত প্রণালী

মুরগির মাংস ছোট ছোট লম্বা করে কেটে নিতে হবে। মোটেই বড় টুকরা করা যাবে না। এরপর চুলায় পাত্রে বাটারের মধ্যে আদা কুচি, রসুন কুচি, সয়া সস, টমেটো সস, ম্যাগি সস দিয়ে মাংস বসাতে হবে। কিছুক্ষণ ঢেকে দিলে মুরগি থেকে পানি বের হয়ে গেলে এতে মেশাতে হবে বড় বড় টুকরো করে কাটা পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম ও টমেটো। ৪/৫টি কাঁচামরিচ লম্বা করে ফালি করে ছেড়ে দিন। নাড়াচাড়া করে পানি টেনে আসলে একটু চিনি লবণের পরিমাণ ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে হবে। এরপর আধা কাপ পানিতে কর্ণ ফ্লাওয়ার গুলিয়ে মিশিয়ে দিন চিকেনে।

নামানোর আগে সাদা গোলমরিচ কালো গোলমরিচের গুড়া দিতে পারেন চাইলে। এটা আপনার স্বাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে দিবেন। এই রেসিপিতে ঝাল কম বা বেশি কোনটা চান সেটাও আপনার স্বাদের মতোই হতে পারে।

ফুড ব্লগরেসিপি
