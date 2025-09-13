চিকচিকে চিকেন তৈরি করবেন যেভাবে

হানি গ্লেজড চিকেন (চিকচিকে চিকেন) একটি হালকা মিষ্টি ও সুস্বাদু ডিশ, যেখানে চিকেনের ওপর মধুর কোটিং দেওয়া হয় এবং বেক বা প্যান-ফ্রাই করে তৈরি করা হয়। এটি মূলত ওয়েস্টার্ন বা কন্টিনেন্টাল ডিশ, বিশেষ করে আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান রান্নার স্টাইল থেকে এসেছে। মধু দিয়ে গ্লেজ করা বা সস তৈরি করে মাংসে ব্রাশ করা পশ্চিমা রান্নায় প্রচলিত টেকনিক। সাধারণত এটি গ্রিলড, বেকড বা প্যান-ফ্রাই করা চিকেন যা মধু, সয়া সস, লেবুর রস এবং হালকা মসলা দিয়ে তৈরি হয়। এই ধরনের রেসিপি বারবিকিউ বা রোস্ট মেনুতে বেশি দেখা যায়।
উপকরণ
মুরগির লেগ বা ব্রেস্ট ৫০০ গ্রাম
লবণ পরিমাণ মতো
গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
লেবুর রস ১ টেবিল চামচ
রসুন কুচি ১ চা চামচ
সাদা তেল ২ টেবিল চামচ
গ্লেজের জন্য
মধু ৩ টেবিল চামচ
সয়া সস ২ টেবিল চামচ
টমেটো সস ১ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক)
লেবুর রস ১ টেবিল চামচ
চিলি ফ্লেক্স আধা চা চামচ
প্রণালী
চিকেনের টুকরোগুলো লবণ, গোলমরিচ, লেবুর রস, রসুন কুচি এবং তেল দিয়ে মেরিনেট করুন। কমপক্ষে ৩০ মিনিট রেখে দিন। গ্লেজ তৈরির জন্য একটি বাটিতে মধু, সয়া সস, টমেটো সস, লেবুর রস ও চিলি ফ্লেক্স মিশিয়ে রাখুন।
ননস্টিক প্যানে হালকা তেল দিয়ে চিকেন সোনালি করে ভাজুন। বা ওভেন-বেক ২০০° তাপমাত্রায় ২৫–৩০ মিনিট বেক করুন। চিকেনের উপর গ্লেজ ব্রাশ করুন এবং ৫ মিনিট আবার বেক করুন বা প্যানে কোট হতে দিন। তিল ছিটিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।