X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চিকচিকে চিকেন তৈরি করবেন যেভাবে

জীবনযাপন ডেস্ক
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৭আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৭
চিকচিকে চিকেন

হানি গ্লেজড চিকেন (চিকচিকে চিকেন) একটি হালকা মিষ্টি ও সুস্বাদু ডিশ, যেখানে চিকেনের ওপর মধুর কোটিং দেওয়া হয় এবং বেক বা প্যান-ফ্রাই করে তৈরি করা হয়। এটি মূলত ওয়েস্টার্ন বা কন্টিনেন্টাল ডিশ, বিশেষ করে আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান রান্নার স্টাইল থেকে এসেছে। মধু দিয়ে গ্লেজ করা বা সস তৈরি করে মাংসে ব্রাশ করা পশ্চিমা রান্নায় প্রচলিত টেকনিক। সাধারণত এটি গ্রিলড, বেকড বা প্যান-ফ্রাই করা চিকেন যা মধু, সয়া সস, লেবুর রস এবং হালকা মসলা দিয়ে তৈরি হয়। এই ধরনের রেসিপি বারবিকিউ বা রোস্ট মেনুতে বেশি দেখা যায়।

উপকরণ

মুরগির লেগ বা ব্রেস্ট ৫০০ গ্রাম

লবণ  পরিমাণ মতো

গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ

লেবুর রস ১ টেবিল চামচ

রসুন কুচি ১ চা চামচ

সাদা তেল  ২ টেবিল চামচ

গ্লেজের জন্য

মধু ৩ টেবিল চামচ

সয়া সস ২ টেবিল চামচ

টমেটো সস ১ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক)

লেবুর রস ১ টেবিল চামচ

চিলি ফ্লেক্স আধা চা চামচ

প্রণালী

চিকেনের টুকরোগুলো লবণ, গোলমরিচ, লেবুর রস, রসুন কুচি এবং তেল দিয়ে মেরিনেট করুন। কমপক্ষে ৩০ মিনিট রেখে দিন। গ্লেজ তৈরির জন্য একটি বাটিতে মধু, সয়া সস, টমেটো সস, লেবুর রস ও চিলি ফ্লেক্স মিশিয়ে রাখুন।

ননস্টিক প্যানে হালকা তেল দিয়ে চিকেন সোনালি করে ভাজুন। বা ওভেন-বেক ২০০° তাপমাত্রায় ২৫–৩০ মিনিট বেক করুন। চিকেনের উপর গ্লেজ ব্রাশ করুন এবং ৫ মিনিট আবার বেক করুন বা প্যানে কোট হতে দিন। তিল ছিটিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

/এমএম/
বিষয়:
ফুড ব্লগ
সম্পর্কিত
সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেনে মন জয়
আপনার রান্নাঘরে টার্কিশ পিজ্জা
বাসায় চিকেন সালামি বানানোর রেসিপি
সর্বশেষ খবর
পুলিশের সাবেক ডিআইজি নাহিদুল ইসলাম গ্রেফতার
পুলিশের সাবেক ডিআইজি নাহিদুল ইসলাম গ্রেফতার
গাজার সমর্থনে ইয়েমেনে ব্যাপক বিক্ষোভ
গাজার সমর্থনে ইয়েমেনে ব্যাপক বিক্ষোভ
বাংলাদেশ ম্যাচের আগে আসালাঙ্কা বলেছেন, ‘আসলে দ্বৈরথটা সমর্থকদের’
বাংলাদেশ ম্যাচের আগে আসালাঙ্কা বলেছেন, ‘আসলে দ্বৈরথটা সমর্থকদের’
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মোদির
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মোদির
সর্বাধিক পঠিত
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media