হয়ে যাক লুচি আর আলুর দম

‘আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব’। আশ্বিন আসতে না আসতেই বাতাসে গন্ধ, পুজো আসছে। শুরু হতে যাচ্ছে একের পর এক উৎসব। এসময় একটু লুচি আলুর দমটা ঝটপট শিখে নিলে বেশ হয়। গরম গরম লুচি, মিষ্টি, আলুর দম আর চাইলে একটু ঝোল ঝোল যে কোনও মাংস। আর কী চাই! কিন্তু খেতে যতই স্বাদু হোক না কেন, লুচি তৈরির ঝামেলা কেউ পোহাতে চান না আজকাল। এখানে শিখে নিন ঘরে কীভাবে লুচি বানিয়ে ফেলবেন। এটা যে কোনও বৃষ্টি বৃষ্টি বিকেলেও নাস্তা হিসেবে তৈরি করা যেতে পারে।
লুচি তৈরির উপকরণ
ময়দা ২ কাপ
লবণ এক চিমটি
চিনি আধা চামচ (ঐচ্ছিক, নরম করতে সাহায্য করে)
তেল/ঘি ২ টেবিল চামচ
পানি প্রয়োজনমতো
ভাজার জন্য তেল পর্যাপ্ত
কীভাবে বানাবেন
ময়দার সাথে লবণ, চিনি, তেল/ঘি মিশিয়ে নিন। খুব অল্প অল্প পানি দিয়ে শক্ত ডো বানিয়ে নিন। (খুব নরম হলে লুচি ফুলবে না)। এরপর পাতলা ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে ২০ মিনিট রেখে দিন। ২০ মিনিট হয়ে এলে ডো থেকে ছোট ছোট বল বানিয়ে নিন। হালকা তেল মাখানো বেলনকাঠ দিয়ে পাতলা গোল করে বেলুন। সাইজ হবে ছোট ছোট ডাল পুরির মতো। কড়াইয়ে তেল যথেষ্ট গরম হলে একটি করে লুচি ছাড়ুন। চেপে দিলে ফুলে উঠবে। দু’পাশ সোনালি হয়ে গেলে তুলে নিন।
আলুর দম তৈরির উপকরণ
সেদ্ধ আলু ৪-৫টি (মাঝারি সাইজ)
পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ
রসুন বাটা ১ চা চামচ
আদা বাটা ১ চা চামচ
জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ
লাল মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ (ঝাল অনুযায়ী)
হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ
গরম মসলা খুব সামান্য
পাঁচফোড়ন সামান্য
তেজপাতা ১টি
তেল পরিমাণ মতো
লবণ পরিমাণমতো
কীভাবে বানাবেন
প্রথমে আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তেজপাতা ছেড়ে দুতিনটা কাঁচামরিচ ও এক চিমটি পাঁচফোড়ন দিয়ে দিন। এরপর পেঁয়াজ বাটা, আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাজুন যতক্ষণ না কাঁচা গন্ধ যায়। এরপর একে একে হলুদ, মরিচ, ধনে ও জিরা গুঁড়া দিয়ে কষিয়ে নিন। সামান্য পানি দিয়ে মসলা কষে নিলে সেদ্ধ আলু দিন। লবণ দিয়ে ঢেকে ৫ থেকে ৬ মিনিট রান্না করুন। শেষে গরম মসলা ছড়িয়ে দিন।
গরম গরম লুচির সাথে মশলাদার আলুর দম পরিবেশন করুন।