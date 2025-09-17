মাশরুম চিনে কেনার উপায়

মাশরুম অনেক পুষ্টিকর একটি খাবার। এটি সবজি না হলেও অনেক সময় সবজির মতো খাওয়া হয়। এতে ক্যালোরি খুব কম, কিন্তু ভিটামিন, খনিজ ও প্রোটিনের ভালো উৎস। শরীরের টিস্যু গঠন ও মেরামতে সহায়ক। নিরামিষভোজীদের জন্য এটি একটি ভালো উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎস। কিন্তু মাশরুম কিনতে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ সব মাশরুম খাওয়ার উপযোগী নয়।
মাশরুম যেহেতু আমাদের খাওয়ার চল খুব পুরনো না, ফলে চিনে কিনতে হবে। কেনার সময় যে বিষয়গুলোতে খেয়াল রাখবেন-
# রাস্তার পাশে বা অজানা লোকের কাছ থেকে না কিনে নির্ভরযোগ্য দোকান বা সুপারশপ থেকে কিনুন।
# প্যাকেটজাত হলে মেয়াদ যাচাই করে নিন।
# মাশরুমের রঙ ও গন্ধ পরীক্ষা করে নিতে পারেন। অস্বাভাবিক দাগ, দুর্গন্ধ, কালচে বা পচা অংশ থাকলে সেটি খাওয়ার উপযোগী নয়।
# অজানা বুনো মাশরুম খাবেন না। যেটা চিনেন না সেটা খাওয়ার প্রশ্নই আসে না। অনেক বুনো মাশরুম বিষাক্ত, যা খেলে মারাত্মক অসুস্থতা বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
# কেনার পরে অবশ্যই ফ্রিজে রাখুন এবং দুই তিন দিনের মধ্যে খেয়ে ফেলুন।
খারাপ বা বিষাক্ত মাশরুম চেনার কিছু সহজ উপায়-
সাদা বা হালকা বাদামি রঙ দেখে কিনুন। সাধারণত বাজারে বিক্রি হওয়া বোতাম মাশরুম, অয়েস্টার মাশরুম, শিটাকে ইত্যাদি সাদা বা হালকা রঙের হয়। খেয়াল করবেন গন্ধটা সতেজ কিনা। ভালো মাশরুমে হালকা মাটির মতো সুগন্ধ থাকে, দুর্গন্ধ থাকবে না। এবং ডাঁটার অংশ থাকবে শক্ত। পচা বা বিষাক্ত হলে ডাঁটা নরম হয়ে যায় বা কালচে দাগ পড়ে। প্যাকেটজাত হলে কিনুন ব্র্যান্ড দেখে নিন।
শিশুদের জন্য বিশেষ উপকারী
মাশরুম শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও টিস্যু গঠনে সাহায্য করে। এতে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (B2, B3, B6, ফোলেট) মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর বিকাশে সহায়ক। নিয়মিত মাশরুম খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মাশরুমে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি হজমেও সহায়ক। এতে ফাইবার আছে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। তবে, ১ বছরের নিচের শিশুদের মাশরুম দেওয়া উচিত নয়। প্রথমবার দেওয়ার সময় অল্প পরিমাণে দিন এবং শরীরের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন। সবসময় ভালোভাবে রান্না করা মাশরুম দিন, কারণ কাঁচা মাশরুম হজমে সমস্যা করতে পারে।