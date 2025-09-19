ঝাল ঝাল জুসি চিকেন আমাদের দেশের ঝাল-মসলা ওয়ালা খাবারের (যেমন: ঝাল মুরগি, ঝোল, কাবাব) ধারার সঙ্গে খুব মানানসই। দেশি স্বাদের লাল মরিচ, আদা-রসুন, ধনেপাতা ব্যবহার করা হয় বলে এর স্বাদ আকর্ষণীয়।
উপকরণ (৪ জনের জন্য)
মুরগির মাংস ৫০ গ্রাম (টুকরো করে কাটা), কিউব করে কাটা আলু এক কাপ, লম্বা ফালি করে কাটা গাজর এক কাপ, টকদই ৩ টেবিল-চামচ, লেবুর রস ৩ টেবিল-চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল-চামচ, লাল মরিচ গুঁড়া ১–২ টেবিল-চামচ (মেপে নিন ঝাল অনুযায়ী), ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, কাঁচা মরিচ গোটা ৩–৪টি, তেল ৩ টেবিল-চামচ, বাটার ১ চা চামচ, ঘি আধা চামচ এবং লবণ স্বাদমতো।
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে একটা পাত্রে মুরগির মাংস নিয়ে তাতে লেবুর রস, আদা-রসুন বাটা, লাল মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, হলুদ, লবণ মিশিয়ে রেখে দিন। এভাবে ১ থেকে ২ ঘণ্টা রাখলে ভালো। এরপর রান্নার পাত্র চুলায় দিয়ে তেল দিন এবং সাথে একটু বাটার দিয়ে দিন। গরম হয়ে এলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিন। পেঁয়াজ বাদামী হয়ে এলে মাখানো মাংস কড়াইতে ঢেলে দিন। এরপর টমেটো কুচি দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিউব করে কাটা আলু ঢেলে কিছুক্ষণ নেড়ে ঢেকে দিবেন।
এসময় চুলা মাঝারি আঁচে রাখবেন। ১৫ মিনিট পরে ঢাকনা তুলে ৪/৫টা গোটা কাঁচা মরিচ দিয়ে আবারও ঢেকে দিন। এরপর ফালি করে চিকন করে কাটা কিছু গাজর দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। আধা কাপ মতো তরল দুধ দিয়ে নাড়তে থাকুন। মাংস হয়ে এলে ৫/৭ মিনিটের ভেতর একটু ধনে পাতা দিয়ে এক চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, লেবুর রস দু চামচ, এক চা চামচ ঘি দিয়ে নামিয়ে নিন। ভাত বা রুটি–পরোটা–নান–এর সাথে পরিবেশন করতে পারেন। চাইলে পরিবেশনের সময় পাত্রের পাশে কাচা পেঁয়াজ, ফালি করে কাটা লেবু দিতে পারেন, স্বাদ ও সৌন্দর্য আরও বেড়ে যাবে।