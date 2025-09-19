X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
চোখের যত্ন নিন

জীবনযাপন ডেস্ক
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৮আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৮
চোখের যত্ন নিন

চোখের যত্ন নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত কিছু অভ্যাস মানলে চোখ অনেকদিন সুস্থ থাকবে। যে কোনও বয়সেরই এখন স্ক্রিন টাইম বেশি হওয়ায় দরকার বাড়তি সতর্কতা। এছাড়া চোখকে সাজাতে যারা নানাকিছু ব্যবহার করেন তাদের জন্যও আছে বাড়তি যত্নের কিছু নিয়ম।

চোখ পরিষ্কার রাখুন

চোখ যে আলাদা করে যত্ন নেওয়ার দরকার সেটাই আমাদের মাথায় থাকে না। কিন্তু চোখ নিয়ে আরেকটু মনোযোগী না হলে চোখের ক্লান্তি চেহারায় বয়সের ছাপ ফেলে দিতে পারে। কয়েকটি নিয়মের মধ‍্যে সবচেয়ে জরুরি হলো চোখ পরিষ্কার রাখা। প্রতিদিন মুখ ধোয়ার সময় চোখও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।

স্ক্রিন টাইম কমান

অফিস, বাসা, সামাজিক যোগাযোগমাধ‍্যমসহ এখন আমরা দীর্ঘ সময় কম্পিউটার/মোবাইলে থাকি। এমনকি কেউ কেউ মোবাইলে বা ট‍্যাবে পুরো সিনেমাও দেখে ফেলেন। দীর্ঘ সময় স্ক্রিনে তাকালে চোখ শুকিয়ে যায়। প্রতি ২০ মিনিটে ২০ সেকেন্ড ২০ ফুট দূরে তাকানোর নিয়ম (20-20-20 rule) অনুসরণ করুন। এটি চোখের জন্য আরামদায়ক।

সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করুন

সানগ্লাস কেবল আপনার সৌন্দর্যের জন্য না। এটি আপনার চোখকে ক্ষতিকর আলো থেকে রক্ষা করে। বাইরে গেলে অবশ্যই সানগ্লাস ব্যবহার করুন।

সুষম খাবার খান

ভাবছেন খাওয়ার সঙ্গে চোখের যত্নের কী সম্পর্ক। নিয়মিত সুষম খাবার আপনাকে চোখের যে কোনও জটিলতা থেকে প্রাথমিক রক্ষা করতে পারে। ফলে খাবারের তালিকায় গাজর, পালং শাক, মাছ, ডিম ও ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার রাখুন। এসব খাবার চোখের জন্য ভালো।

পর্যাপ্ত ঘুমান

ঘুম মানুষের জীবনে জরুরি একটি বিষয়। কেবল লন্বা সময় ঘুমই জরুরি না, সে ঘুম হতে হবে নিয়মিত। ঘুমের মধ‍্যে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, ত্বক রেস্ট পায়, শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, সেটা নিয়মিত না হলে নানা ধরনের অসঙ্গতি দেখা দেয়। তেমনই কম ঘুম হলে চোখে জ্বালা, লালচে ভাব ও ডার্ক সার্কেল হতে পারে। ফলে নিয়ম করে ঘুমানোর অভ‍্যাস করতে হবে।

চোখে হাত দিবেন না

চোখে হাত দেওয়া এড়িয়ে চলুন। বিশেষ করে নোংরা হাতে চোখ ঘষবেন না। হাত পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করতে হবে। চোখে হাত দিলেও সেটা আলতো করে দিতে হবে।

দিনে যখন যা করতে পারেন

একটি দৈনিক রুটিন তৈরি করে নিতে পারলে ভালো। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে নিন। দুই মিনিট চোখ বন্ধ করে হালকা ম্যাসাজ করুন। সকালের নাশতায় গাজর, ডিম, শাকসবজি বা ফল রাখুন।

দুপুরে পড়াশোনা বা কাজের সময় মাঝেমধ‍্যে চোখ বন্ধ করে বসুন। এই বেলা যাই খান না কেন শসা বা ফলের সালাদ খেতে চেষ্টা করেন। বাইরে গেলে সানগ্লাস ব্যবহার করুন। চোখে মেকআপ করলে সাবধানে তুলবেন। 

বিকেলে চোখ আবারও ধুয়ে ফেলুন। হালকা ময়েশ্চরাইজার লাগান। শোয়ার আগে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে নিন। চাইলে শসা স্লাইস বা টি ব্যাগ চোখের ওপর ১০ মিনিট রাখতে পারেন। রাতের খাবারে মাছ (বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ), শাকসবজি রাখুন।

নিয়মিত চেকআপ

নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করুন– বছরে অন্তত একবার চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখান।

/এমএম/
